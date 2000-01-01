كيف ساعد "الذكاء الاصطناعي" إسرائيل على هزيمة حماس في الحرب الأخيرة في غزة ؟

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جيروزاليم بوست - آنا أرونهايم - كلمة طنانة في السنوات القليلة الماضية ،"الذكاء الاصطناعي"(الذكاء الاصطناعي)، لا يغير العالم المدني فحسب، بل أيضا الجيوش وساحات القتال في جميع أنحاء العالم، مع قوات الجيش الإسرائيلي في الطليعة.

يعمل الجيش الإسرائيلي على الذكاء الاصطناعي منذ عقود بعد أن أدركت القوات والضباط الحاجة لأول مرة وأدركت أن المؤسسة العسكرية والدفاعية كان عليها استثمار الوقت والقوى العاملة في تطوير التكنولوجيا.

وقال " إن العالم تغير، ولكن العالم لم يتغير بعد، نحن نعيش في عالم مليء بالبيانات"، وقال ماج.M، وهو ضابط كبير في مديرية C4I لصحيفة جيروزاليم بوست بينما كنا نجلس في مكتبه في قاعدة غير محددة في وسط إسرائيل.

في القاعدة الصغيرة ذات المباني القديمة، يمتلئ مكتبه باللويحات والجوائز لوحدته، التي كانت في طليعة الثورة الرقمية لجيش الدفاع الإسرائيلي.

"منذ عام 2005، حققت التكنولوجيا ثورة في الجيش، لقد سمح لنا ذلك بالحصول على الكثير من الذكاء بسرعة أكبر بكثير".

ومع تغير ساحات القتال، يتمثل جزء أساسي من خطة "الزخم المتعددة السنوات" لجيش الدفاع الإسرائيلي في تحويل «الجيش الإسرائيلي» إلى "جيش ذكي" وشامل وصديق للتكنولوجيا، باستخدام أجهزة محاكاة للمزيد والمزيد من الكتائب واستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة بنكه المستهدف بشكل كبير.

وقال ماج .M إن الجيش الإسرائيلي "يعتمد الآن على البيانات"، مضيفًا أنه "ليس تحديًا صغيرًا" أخذ البيانات، واستخدام الخوارزميات لتحليلها، والحصول عليها إلى القوات على الخطوط الأمامية.

وفي مايو/أيار، أطلق الجيش الإسرائيلي على «عملية حارس الأسوار» اسم أول حرب الذكاء الاصطناعي، بعد أن اعتمد اعتمادًا كبيرًا على التعلم الآلي لجمع أهداف تابعة لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وضربهم.

وفي حين اعتمد الجيش الإسرائيلي على ما كان موجودا بالفعل في السوق المدنية وكيفه لأغراض عسكرية، أنشأ الجيش الإسرائيلي في السنوات التي سبقت القتال منصة تكنولوجية متقدمة الذكاء الاصطناعي مركزية جميع البيانات المتعلقة بالجماعات الإرهابية في القطاع على منصة واحدة مكنت من تحليل المعلومات الاستخباراتية واستخراجها.

وقال ضابط كبير في ذلك الوقت "للمرة الأولى، تم انشاء مركز متعدد التخصصات ينتج مئات الأهداف ذات الصلة بتطورات القتال، مما يسمح للجيش بمواصلة القتال طالما انه يحتاج الى اهداف جديدة اكثر".

وفي حين جمع جيش الدفاع الإسرائيلي آلاف الأهداف في الجيب الساحلي المكتظ بالسكان على مدى العامين الماضيين، تم جمع المئات في الوقت الحقيقي بفضل البرامج التي طورها الجنود في الوحدة 8200 الذين كانوا روادا في الخوارزميات والتعليمات البرمجية.

وأرسلت قوات من وحدة الرائد .M إلى شعبة غزة لمساعدة الجنود والقادة على فهم جميع البيانات التي قدمت لهم.

ويعتقد الجيش أن استخدام الذكاء الاصطناعي ساعد في تقصير مدة القتال، بعد أن كان فعالًا وسريعًا في جمع الأهداف باستخدام الإدراك الفائق.

وفي الشمال، وباستخدام المعلومات الاستخباراتية المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن البنك المستهدف للجيش الإسرائيلي في القيادة الشمالية أكبر بعشرين مرة من البنك المستهدف الذي كان لدى الجيش في عام 2006، مع استعداد آلاف الأهداف للهجوم، بما في ذلك المقرات والأصول الاستراتيجية ومخازن الأسلحة.

وبالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي التي تستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية والأهداف، يستخدم جيش الدفاع الإسرائيلي أيضًا المزيد من المنصات الروبوتية والطائرات بدون طيار على طول حدوده.

وقال "نريد ان تكون حدودنا ذكية وقاتلة، وبدلًا من تعريض القوات للخطر، يمكننا نشر مركبة شبه مستقلة مزودة بمستشعرات وكاميرات للقيام بنفس العمل.M "،لكن هناك دائما شخص يجلس في غرفة القيادة يشغلها

وفي حين أن القوات لم تقم بالمناورة داخل غزة خلال القتال في مايو/أيار، فإن "ساحات القتال المستقبلية ستشهد وجود قوات على الخطوط الأمامية مع جميع البيانات التي تحتاجها في الوقت الحقيقي، مثل الأسلحة التي تحتاجها لضرب الأهداف، ومن سيدعمها، وأكثر من ذلك" قال ماج.M.

وإلى جانب جيش الدفاع الإسرائيلي، كانت شركات الدفاع الإسرائيلية مثل صناعات الطيران الإسرائيلية ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة رائدة أيضا في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لسنوات.

"لقد كانت الكلمة الطنانة في السنوات القليلة الماضية؛ الجميع يستخدم ذلك"، وقال الدكتور إيريت إيدان، نائب الرئيس التنفيذي، R &؛ D، رافائيل، لصحيفة بوست.

وأوضح إيدان أنه على الرغم من تسليط الضوء عليها مؤخرًا، إلا أن الذكاء الاصطناعي موجودة منذ الخمسينيات، وقال "إنه ليس شيئًا جديدًا، ولكن هناك موجات نرى فيها عدة قفزات في القدرات.

الموجة الأولى، من الخمسينات إلى القرن الحادي والعشرين، وضعت القواعد التي لا تزال تستخدم حتى اليوم، ولكن تم جمع المعلومات الاستخبارية بطريقة بسيطة إلى حد ما، أما الموجة الثانية، من عام 2000 إلى عام 2020، فقد تناولت التعلم الآلي والذكاء الإحصائي، ولكن الآلة لم تتمكن من شرح كيفية وصولها إلى اتصال أو إجابة.

وقال عيدان إننا الآن في الموجة الثالثة؛ حيث تريد الشركات من الآلة أن تشرح القواعد التي تستخدمها لاتخاذ القرار.

وقال "من المهم جدا ان نكون قادرين على شرح عملية صنع القرار، لكن من المهم جدًا أن نتمكن من تفسير عملية صنع القرار؛ لأنه إذا كنت ترغب في الاعتماد على قرار الآلة وتستند في عملك إلى الذكاء الاصطناعي، عليك أن تفهم حقا لماذا تقول ما تقوله"، مضيفة أنه "مهم جدا للسوق المدنية، ولكن أكثر أهمية في صناعة الدفاع وفي ساحة المعركة".

ومع وجود "الكثير من التحديات المتبقية" في هذه الموجة الثالثة، قال إيدان للصحيفة إن هناك بعض الأماكن التي لا يوجد فيها بشر متورطون، على الرغم من أن الناس سيظلون بحاجة إلى أن يكونوا في حلقة لمعظم القرارات.

وباستخدام أمثلة نظامين معروفين لرافائيل يستخدمان الذكاء الاصطناعي، القبة الحديدية وكاسحة الرياح، قال إيدان إن الوقت جانب حاسم.

"قذيفة أطلقت باتجاه دبابة من مسافة قصيرة، ويحتاج النظام إلى تحديد الإطلاق، ونوع القذيفة التي أطلقت، وتدميرها في غضون ثوان قليلة. لا يمكن لدماغ بشري أن يفعل ذلك في الثواني القليلة التي لديك بين الإطلاق والإصابة".

وأضاف "علينا ان نعتمد على الذكاء الاصطناعي في النظام"، ولكن مع القبة الحديدية هناك المزيد من الوقت المعنية، وبالتالي يشارك الإنسان في عملية صنع القرار.

وأضاف إيدان "وهذا ما سنراه في العام المقبل؛ حيث يعمل الإنسان والآلة معا ويعرفان نقاط قوتهما ونقاط ضعفهما وكيفية الحصول على أفضل نتيجة".

وقال إيدان: "لدينا أيدينا على النبض حول ما يجري في جميع أنحاء العالم في الذكاء الاصطناعي"، موضحا أن رافائيل يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات المدنية والعسكرية على حد سواء.

وفي إشارة إلى شركات مثل جوجل وأمازون وفيسبوك، قال إيدان إن "سوق الذكاء الاصطناعي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وكل ذلك يستند إلى بيانات. ومن لديه البيانات يقود الذكاء الاصطناعي".

واستشهد ماج بأمثلة الصين وروسيا قائلًا.M " إن الجيش الإسرائيلي يريد التفوق الذكاء الاصطناعي، وأن قوات الجيش الإسرائيلي تريد أن تكون لها قوة قوة عسكرية "، نريد أن نكون أسرع وأكثر دقة وفعالية، وليس بتكلفة عالية".

وقال ايدان انه بينما تعد إسرائيل رائدة في هذا المجال، فإن الصين رائدة في الذكاء الاصطناعي " لأنه لا توجد لوائح " في الصين عندما يتعلق الامر بهذه التكنولوجيا.

كما أن روسيا في الطليعة، وفي عام 2017 قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين إن "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، ليس فقط لروسيا ولكن للبشرية جمعاء.... ومن يصبح القائد في هذا المجال سيصبح حاكم العالم".

ومع استمرار التكنولوجيا في كسر الحواجز، ستظل الذكاء الاصطناعي الكلمة الطنانة، سواء في المجال العسكري أو المدني في جميع أنحاء العالم.

وستواصل إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي السعي إلى التفوق الذكاء الاصطناعي.