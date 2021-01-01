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وزارة التعليم تكشف آخر مستجدات عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

السبت 24 يوليو 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التعليم تكشف آخر مستجدات عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج



رام الله/سما/

كشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم برام الله صادق الخضور، آخر تطورات ومستجدات عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة، والموعد النهائي لإعلان نتائج التوجيهي للعام الجاري 2021.

وأوضح في تصريح إذاعي لـ"صوت فلسطين"، صباح يوم السبت، أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021، قد شارفت على النهاية، منوهًا إلى أنها في مراحلها المتقدمة جدًا والأخيرة.

وأشار إلى أن طواقم عملية الفرز والتدقيق، واصلوا عملهم، حتى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك حرصًا على إعلان نتائج التوجيهي 2021 في فلسطين، بموعده المحدد وأقرب فرصة ممكنة.


 
وفيما يتعلق بالموعد النهائي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2021 في فلسطين، أفاد الخضور بأن الموعد سيبقى كما هو مخطط له بأحد الأيام الثلاثة الأولى 1-3 من شهر آب/أغسطس المقبل.

وختم بالقول: "الأمور على الأرض تسير بهذا الاتجاه، ونُبقي على هذا الموعد المحدد، بالأيام الثلاثة الأولى من شهر آب"، متمنيًا أن يكون يوم إعلان نتائج التوجيهي 2021، يوم عرس فلسطيني، في ظل أجواء استثنائية مع جائحة فيروس "كورونا" للعام الثاني على التوالي.

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