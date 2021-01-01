الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين: نعيش يوميا تحديات كبيرة

القاهرة/سما/

قال الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين، إن الشباب الفلسطيني يعيش يوميا في تحدي سواء في التنقل أو في بالعمل أو في المستقبل.



وأضاف "شاهين"، خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل"، المُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"،: "الإنسان الفلسطيني بيتولد فيه العنادة منذ البداية وبتكون بالجينيات ولا ينتظر إلى الظروف أو الأسباب السياسية أو الاقتصادية".



وأشار: "أنا حتى اليوم لا زلت أعيش في الضغوطات، لكن لابد من التعب وأن يؤمن بشخصه لأن الجهد هو الذي سيوصل بالإنسان في النهاية إلى النجاح".

مشيدا بمحتوى البرنامج| الرئيس الفلسطيني يستقبل فريق عمل "بيت للكل" المصري



استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، فريق عمل برنامج بيت للكل خلال قيامهم بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية.

أشاد الرئيس أبو مازن ببرنامج بيت للكل، مؤكدا أنه أحدث صدى كبيرا لدى المشاهد العربي لمضمونه الإعلامي المتميز ومناقشته لقضايا وموضوعات تشغل الرأي العام العربي بمهنية واحترافية ، كما يعد البرنامج أحد الأدوات الإعلامية العربية للتصدي للشائعات والأكاذيب المضللة وتجربه ناجحة في التعاون والإنتاج العربي المشترك.

ويقوم فريق عمل البرنامج بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية لرصد مظاهر احتفال الشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك ، وأيضا فى إطار تقديم المساندة الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.