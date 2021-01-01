8 إصابات في أحداث متفرقة بالداخل المحتل

القدس المحتلة/سما/

أصيب 8 من فلسطينيي الداخل المحتل، الليلة الماضية، من بينهم 6 خلال شجار في النقب.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن شجارًا وقع في منطقة تل السبع بالنقب، ما أدى لإصابة 6 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة، مشيرًا إلى أن الشجار وقع بين عائلتين على خلفية طعن أحد الشبان.

وفي سياق متصل، أصيب شاب آخر بجروح متوسطة في شجار آخر بمنطقة رهط في النقب، حيث تم نقله للعلاج إلى مستشفى سوروكا.

فيما أصيب شاب ثامن بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في منطقة جسر الزرقاء قرب الخضيرة، حيث نقل للعلاج في مستشفى هيلل يافه.

وتشهد مدن الداخل المحتل، احتجاجات على تقاعس شرطة الاحتلال عن مكافحة العنف والجريمة، وسط اتهامات لها بالتواطؤ لتفشّي الجرائم وتفتيت المجتمع الفلسطيني.