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إصابتان خطيرتان في جريمتين بالداخل المحتل

السبت 24 يوليو 2021 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان خطيرتان في جريمتين بالداخل المحتل



القدس المحتلة/سما/

أُصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجراح خطيرة، قبيل انتصاف ليل الجمعة، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ثمّ نقله إلى مشفى "هيلل يافه" بمدينة الخضيرة، لاستكمال تلقّي العلاج.

وفي سياق ذي صلة، أُصيب 6 أشخاص، تعرَّ أحدهم لجراح خطيرة، إثر طعنه خلال شجار نشب في تل السبع بالنقب.

وجاء في التفاصيل أن شجارا نشب بين عائلتين في حيّ رقم 26 في تل السبع، ما أسفر عن تعرّض أحد المشاركين فيه للطعن.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا بالجريمة.

كما أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، جرّاء شجار نشب في مدينة رهط بالنقب، مساء الجمعة.

ونقل طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الشاب المصاب إلى مشفى سوروكا في "بئر السبع"، وهو يعاني من جراح متوسطة.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري، قُتِل عزات حماد، جرّاء جريمة إطلاق نار بمدينة يافا.

#جسر الزرقاء #تل السبع

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