هرتسوغ لأردوغان: إذا جلسنا لتناول القهوة سنحل الخلافات بيننا

القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء الجمعة، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بعث الأسبوع الماضي، رسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيها إمكانية حل الخلافات بين الجانبين.

وبحسب الموقع، فإن الرسالة كتبها هرتسوغ بمناسبة إطلاق معرض القهوة، حيث كتب الرئيس الإسرائيلي لنظيره التركي “لقد تحدثت مؤخرًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقادة آخرين في المنطقة، أنا متأكد من أننا إذا جلسنا لتناول فنجان من القهوة، يمكننا أن نقود المنطقة بأسرها إلى مستقبل ثقافي أفضل، وفي مجالات أخرى، وحل الخلافات بيننا”.



وأشار هرتسوغ إلى تعيين سليم أوزتورك في منصب الملحق الثقافي الأول في السفارة التركية بتل أبيب بعد 11 عامًا من عدم وجود أي شخصية في أعلى منصب دبلوماسي تركي داخل إسرائيل.

ورد أوزتورك على رسالة هرتسوع، بتوجيه الشكر له على الخطاب الذي وصفه بـ “اللطيف”، وأنه واثق من أن أي لقاء بين زعماء المنطقة يمكن أن يحل العديد من المشاكل.

وبدأت العلاقات الإسرائيلية – التركية، تأخذ بالتحسن بعد اتصال أجراه أردوغان لتهنئة هرتسوغ بمناسبة توليه منصب الرئيس الإسرائيلي في الثاني عشر من يوليو/ تموز الجاري، حيث استمر الاتصال الذي جاء بعد قطيعة طويلة بين مسؤولين من الجانبين، نحو 40 دقيقة واتفقا على تعزيز العلاقات.

ورجح مسؤول تركي في حديث لموقع الصحيفة العبرية، أن يكون هناك قريبًا اتصالًا هاتفيًا بين أردوغان ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ولكن هذا يعتمد على التطورات المستقبلية في العلاقات بين الجانبين. كما نقل عنه.

وآخر محادثة مهمة وعلنية بين أردوغان وزعيم إسرائيلي كانت في 22 مارس/ آذار 2013 ، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما لإسرائيل، حيث اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو بنظيره أردوغان، واعتذر عن حادثة مرمرة.

القدس