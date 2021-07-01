حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات لليوم الثاني من أيام التشريق (صور)

مكة المكرمة / سما /

يستكمل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يرمون جمرة العقبة الوسطى مع بدء أيام التشريق التي بدأت أمس الأربعاء "ثاني أيام العيد"، كما أكدت السلطات السعودية عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح، مبينة أن الحجاج عادوا إلى مخيماتهم في مشعر منى بعد أن أتموا طواف الإفاضة والسعي في الحرم المكي إثر رميهم جمرة العقبة الكبرى.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة السعودية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

ويبقى ضيوف الرحمن في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، يبدؤون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بـ7 حصيات، خلال أيام التشريق (ثاني وثالث ورابع أيام العيد).

ويأتي رمي الجمار تذكيرا بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم -عليه السلام- في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

وللعام الثاني على التوالي تقيم السعودية شعيرة الحج بعدد محدود من الحجاج يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا.

وشهد عام 1441 هجري (2020 ميلادي) موسما استثنائيا للحج جراء تفشي الفيروس، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل المملكة فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج العام الذي سبقه من كل أرجاء العالم.









