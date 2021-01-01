كيفية حذف آخر 15 دقيقة من سجل بحث جوجل

وكالات / سما /

أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا يسمح لك بحذف سجل بحث جوجل على الأجهزة العاملة بنظام iOS، وهذا لحماية خصوصية المستخدمين.

ويسمح لك التحديث الجديد بحذف سجل بحث جوجل لمدة 15 دقيقة سابقة، وهذا يعني أنك تستطيع اخفاء ما قمت بالبحث عنه مباشرةً.

وقد كان تطبيق البحث الخاص بجوجل يقوم بحذف سجل البحث تلقائيًا بعد مرور 3 أشهر أو 18 شهر أو 36 شهر.

كما صدر هذا التحديث حصريًا لهواتف آيفون، ويصل التحديث إلى هواتف أندرويد مع نهاية العام بحسب ما قالت الشركة سابقًا.

خطوات حذف سجل بحث جوجل.

يجب عليك اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من حذف سجل البحث عبر التطبيق:

توجه في البداية إلى تطبيق جوجل على هاتفك، ثم قم بالضغط على علامة الصفحة الشخصية بالأعلى.

وبعد ذلك قم بالضغط على اختيار حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث، وتستطيع التحكم في مدة الحذف التلقائي عبر الضغط على تاريخ البحث.

آيفون وتحديثات الخصوصية الجديدة.

تعمل آبل جاهدة على تحسين خصوصية مستخدميها، وقد تسبب هذا في مواجهات قانونية واعلامية مع شركات عملاقة مثل فيسبوك.

وقد بدأت آبل منذ تحديث iOS 14 بإطلاق ميزات جديدة تفضل الخصوصية وتخبر المستخدمين بالبيانات التي يتم جمعها عنهم.

حيث تظهر نقطة مضيئة في أعلى شاشة الهاتف تخبرك بأن التطبيق يستخدم الكاميرا أو الميكروفون الخاص بهاتفك.

وقد أجبر النظام التطبيقات على طلب تصريحات الوصول إلى الموقع الجغرافي وسجل الهاتف في كل مرة يحاولون الوصول إليها.

كما تطلق آبل المزيد من اختيارات الخصوصية في تحديث iOS 15 الذي يصدر في شهر سبتمبر القادم، ومن ضمن هذه التحديثات حماية البريد الإلكتروني والبيانات الخاصة به.

حي لن تسمح آبل للشركات بجمع المعلومات عبر رسائل البريد الإلكتروني وذلك من خلال إخفاء عناوينهم وبيانات التصفح الخاصة بهم.

وتعمل آبل على إطلاق اشتراك جديد يدعى icloud+ يقدم المزيد من اختيارات الخصوصية المتقدمة مثل تطبيق VPN خاص بآبل.

ويعمل هذا التطبيق على اخفاء مكانك وعنوان حاسوبك بالإضافة لإعطائك بريد الكتروني وهمي لحمايتك من الحملات الإعلانية المزعجة.

ولكن لن تعمل جميع مميزات iCloud+ في جميع البلاد حول العالم، حيث رفضت بعض البلاد السماع للخاصية بالعمل داخل حدودها.