منتخب مصر يُحرج إسبانيا في مستهل مشوار أولمبياد طوكيو (فيديو)

وكالات / سما /

حقق منتخب مصر الأولمبي تعادلاً بطعم الفوز أمام إسبانيا، دون أهداف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، في مستهل مشواره ببطولة دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

والتقى منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مع نظيره الإسباني، على ملعب “سابورو دومى” في اليابان، في أولى جولات دور المجموعات من أولمبياد طوكيو.

الشوط الأول

وانطلقت أحداث الشوط الأول بتمريرات بين لاعبي منتخب إسبانيا في منتصف الملعب، وسدد ميكيل أويارزابال الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها أحمد حجازي قبل أن تصل للمرمى في الدقيقة الثانية.

وأرسل خوان ميراندا لاعب منتخب إسبانيا تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها أحمد حجازي في الدقيقة الثامنة.

وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة نسبية من جانب منتخب إسبانيا، عن طريق التمريرات القصيرة في منتصف الملعب، بدون خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وقام أوسكار مينجويزا بإرسال تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 14، أمسك بها الشناوي بثبات، واستلم ماركو أسينسيو الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها أحمد فتوح في الدقيقة 17.

وسدد أسينسيو الكرة في أقصى الزاوية اليسرى وأمسك بها الشناوي بسهولة، في الدقيقة 25، وكاد داني سيبايوس أن يحرز أول أهداف منتخب إسبانيا بعد تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 27.

وواصل لاعبو منتخب إسبانيا الضغط القوي مع تراجع جميع لاعبو منتخب مصر أمام منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 41، سدد طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وعاد حكم المباراة لتقنية الفيديو بعد سقوط داني سيبايوس على أرضية الملعب، بعد كرة مشتركة مع طاهر، في الدقيقة 42، ليعود ويشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب منتخب مصر.

الشوط الثاني

قام أسينسيو بإرسال تمريرة عرضية من جهة اليسار شتتها محمود حمدي الونش، ثم أخرجها حجازي لخارج الملعب في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 53، سقط ميكيل أويارزابال داخل منطقة الجزاء، بعد كرة مشتركة مع حجازي، ونزل الطاقم الطبي لإسعافه.

واستمرت التمريرات بين أقدام لاعبي منتخب إسبانيا في منتصف الملعب.

واستلم عمار حمدي لاعب منتخب مصر الكرة على حدود منطقة الجزاء، ثم سدد ولكن مرت لخارج الملعب في الدقيقة 65.

وأرسل فتوح تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع الإسباني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 84، أرسل خوان ميراندا تمريرة عرضية من جهة اليسار، حولها رافايل مير فيسينتي برأسية أمسك بها الشناوي بسهولة.