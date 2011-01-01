انتخاب زاهر جبارين نائبا لرئيس "حماس" في الضفة .. فمن هو ؟

رام الله / سما /

​انتخبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، زاهر جبارين، نائبا لرئيسها في الضفة الغربية، للدورة الحالية بين عامَي 2021 و2025.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصدر فلسطينيّ لم تسمّه، والذي قال إن الهيئات القيادية لحركة حماس في الضفة الغربية، انتخبت جبارين (53 عاما) نائبا لرئيس الحركة في الضفة، صالح العاروري.

وأضاف المصدر أنه بانتخاب جبارين، تكون الحركة قد أتمّت انتخاب رؤساء أقاليمها الثلاثة: قطاع غزة المحاصَر، والضفة الغربية المحتلة، وإقليم الخارج (خارج فلسطين)، ونوابهم.

وزاهر جبارين من مدينة سلفيت بالضفة الغربية، وهو أحد أبرز قيادات ومؤسسي "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس" في الضفة.

واعتُقل جبارين لدى الاحتلال الإسرائيليّ إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 وما بعدها، وهو مسؤول عن عدة عمليات عسكرية ضدها في تسعينيات القرن الماضي. وفي عام 1993 اعتقلته سلطات الاحتلال، وحُكم عليه بالسجن المؤبد و35 عاما، لكنه خرج في صفقة تبادل أسرى عام 2011، وأُبعد خارج فلسطين.

وفي 10 آذار/ مارس الماضي، أُعلن إعادة انتخاب يحيى السنوار رئيسا لحماس في غزة، بينما انتُخب خالد مشعل، في 12 نيسان/ أبريل الماضي، رئيسا لإقليم "الخارج"، وحلّ موسى أبو مرزوق نائبا له.

وفي 4 تموز/ يوليو الجاري، جرى انتخاب صالح العاروري رئيسيا للحركة في الضفة الغربية.

ويتبقى على انتخابات الحركة التي بدأت في 18شباط/ فبراير الماضي، انتخاب رئيس مكتبها السياسي، الذي يشغله إسماعيل هنية منذ عام 2017، وهذا ما هو مقرر له خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتُجري حماس انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، في ظروف مُحاطة بالسرية؛ نظرا لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل الاحتلال.