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وفاة مصطفى إدريس لاعب النصر السعودي السابق

الإثنين 19 يوليو 2021 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مصطفى إدريس لاعب النصر السعودي السابق



الرياض/سما/

 نعت الأوساط الرياضية في المملكة، قبل قليل لاعب نادي النصر السابق مصطفى إدريس، الذي توفي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وحقق إدريس مع النصر، العديد من الإنجازات والبطولات أبرزها حصوله على كأس دوري خادم الحرمين الشريفين، وكأس الاتحاد السعودي، وكأس الكؤوس الآسيوية، وكأس الخليج.

من جانبه نعى رئيس نادي النصر السابق، فهد المشيقح، وفاة مصطفى إدريس، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: “اللهم في هذا اليوم الفضيل.. أن ترحم عبدك وأن تجعل ما أصابه خلال مرضه من معاناة تكفيراً لذنوبه”.

وكان “إدريس” قد تعرض لانتكاسات مرضية وتم بتر قدميه بعد معاناته مع المرض، حيث كان يعاني -رحمه الله- من مضاعفات مرض السكري.

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