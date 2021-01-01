  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الغارديان: من كوبا إلى فلسطين.. عندما يتحول الثوار الى ديكتاتوريين "يدفع الناس الثمن"

الإثنين 19 يوليو 2021 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغارديان: من كوبا إلى فلسطين.. عندما يتحول الثوار الى ديكتاتوريين "يدفع الناس الثمن"



لندن/سما/

نشرت صحيفة الغارديان مقالا رأي لسايمون تيسدال، بعنوان: “من كوبا إلى فلسطين، عندما يتحول الثوار الى ديكتاتوريين، يدفع الناس الثمن”.


ويقول الكاتب إن السؤال الذي يطرحه الكوبيون بعد حملة النظام القاسية الأسبوع الماضي على المتظاهرين في الشوارع الذين يطالبون بالحرية هو “من خان الثورة؟”.
ويعتبر أن السؤال هذا لغز أيضا بالنسبة لحركات التحرير السابقة الأخرى التي تمارس الآن السلطة في أماكن أخرى من العالم مثل جنوب إفريقيا ونيكاراغوا وفلسطين.
ويقول تيسدال إنه في كثير من الأحيان، لا يتصرف الرؤساء الجدد بشكل أفضل، إلا بقليل من الرؤساء القدامى الذين أطاحوا بهم.


ويعتبر أن الموجودين في اليسار التقدمي “يواجهون معضلة واضحة عندما يأتي الثوري بنتائج عكسية”.
ويشير إلى أن الاهتمام في الغالب ما يتركز على قادة اليمين المستبدين، كما هو الحال في كل من البرازيل وبيلاروسيا وروسيا وميانمار.
ويضيف الكاتب: “لكن ماذا عن ديكتاتوريات اليسار؟”.
ويشير إلى أن كبار الكوادر الكوبية، “الذين نصبوا أنفسهم ورثة فيدل كاسترو، على ثقتهم بالأيديولوجية والبلاغة الماركسية القديمة”. بحيث رفض الرئيس الكوبي، ميغيل دياز-كانيل، الاحتجاجات ووصفها بأنها “مؤامرة أمريكية”.


ونقل عن دياز-كانيل قوله إن المتظاهرين هم “ثوار حائرون”.


واعتبر الكاتب أن أي “حيرة” حاصلة بين الكوبيين، هي “نابعة من المصاعب الناجمة عن انكماش الاقتصاد وسوء الحكم وفيروس كوفيد-19 والعقوبات الأمريكية ونقص النفط الفنزويلي المدعوم – وفشل النظام الفاسد غير الشرعي للتصدي لها”.
وفي مثال آخر، قال الكاتب إنه “بالنسبة لأولئك المهتمين بتصاعد الجو الاستبدادي على اليسار، فإن السلوك الديكتاتوري لمحمود عباس، الرئيس الفلسطيني، مثير للقلق بشكل فريد”.


ويشرح الكاتب وجهة نظره هذه قائلاً إن “زعيم فتح الذي لا يحظى بشعبية ويبلغ من العمر 85 عاما لم يواجه انتخابات عامة منذ عام 2006. وينظر إلى إدارته على أنها تخدم مصالحها الذاتية وتؤدي إلى الانقسام وغير فعالة”.
ويضيف أنّ وفاة المعارض لفلسطيني نزار بنات مؤخرا أثناء احتجازه، أثارت صيحات احتجاج في جميع أنحاء الضفة الغربية تمّ قمعها بشدة.
ويعتبر الكاتب أن الدولة الفلسطينية هي قضية يسارية رمزية للغاية. ويقول إنه تحت حكم عباس، “تلاشت الرؤية مع انحسار المصالح الخارجية واستيلاء إسرائيل على أرضها بلا خجل”.


ويعتبر أن الفلسطينيون يحتاجون بشدة إلى قادة جدد وموحدين ومنتخبين ديمقراطياً “يمكنهم كبح عنف المتشددين في حماس وتجنب الأفخاخ السياسية الإسرائيلية والسعودية والإيرانية وإعادة إحياء الدعم الدولي النشط لحل الدولتين”.


ويختم الكاتب مقاله قائلاً إنه من أجل النجاح في ذلك: “يجب تعلم الدروس القديمة عن الحرية من جديد ومقاومة الانزلاق إلى الاستبداد. حان الوقت لثورة على اليسار”. 

#كوبا #فلسطين #الرئيس عباس #الغارديان

الأكثر قراءة اليوم

أجمل رسائل عيد الأضحى للتهنئة 2021

وزير إسرائيلي يدعو لشطب ديون السلطة الفلسطينية

قائد بالجيش الاسرائيلي يحذر: لم يتغير شيء.. هذا الفشل الأخطر في تاريخ أمن "إسرائيل"

مصر عن بيان سفارة "إسرائيل": تل أبيب تحاول تبرئة نفسها من دورها المشبوه في مساندة إثيوبيا

الديمقراطية تعقب على تصريحات هادي عمرو بشأن السلطة الفلسطينية..

بينيت يتراجع عن تصريحاته أمس حول المسجد الاقصى

الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن عدد من المحكومين الجنائيين والمدنيين

الأخبار الرئيسية

غزة: الصحة تُصدر توجيهات مهمة للمواطنين بشأن زيارات وصلاة العيد

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

استطلاع: ربع اليهود في الولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل "دولة أبرتهايد"

لهذه الاسباب .. المنظومة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تبدأ بإعادة تحليل شخصية السنوار

70510

"الليكود" يُحرج التحالف الحكومي برزمة قوانين تخص المجتمع العربي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية