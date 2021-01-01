حورة: قتيل في جريمة إطلاق نار فجر اليوم

حورة /النقب/

قتل الشاب صلاح عبد الحميد السيد (35 عاما)، جرّاء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة حورة، فجر اليوم، السبت؛ في استمرار لموجة العنف المتصاعدة في المجتمع العربي.

وقالت مصادر محلية أن الجريمة ارتكبت خلال تواجد الضحية في سيارة في الشارع الرئيسي قرب مدخل بلدة حورة في منطقة النقب.

وقامت الطواقم الطبية بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج؛ ليتم الإعلان لاحقا، عن وفاة الضحية متأثرا بجراحه الحرجة.

ويرتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام في المجتمع العربي إلى 54 قتيلا، وذلك في أعقاب الجريمة الأخيرة، فجر اليوم، في حورة.