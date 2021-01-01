قناة اسرائيلية تكشف عن حادث جوي خطير خلال عملية "حارس الأسوار" الأخيرة على غزة

القدس المحتلة /سما/

كشفت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن حادث جوي خطير خلال عملية "حارس الأسوار" الأخيرة على قطاع غزة.



وقالت القناة العبرية، إن أحد صواريخ القبة الحديدية أُطلق تجاه طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف 15 كانت في طريقها لتنفيذ هجوم جوي على قطاع غزة، بالخطأ خلال العملية العسكرية الأخيرة على غزة.

وأوضحت القناة أن القبة الحديدية حددت الطائرة الحربية على أنها صاروخ وأطلقت تجاهها صاروخ اعتراضي، مشيرة إلى أن الصاروخ الذي أطلق صوب الطائرة، قد أصابها بشظايا.

ولفتت القناة الاسرائيلية، الى أن الجيش فتح تحقيقاً موسعاً عقب الحادث الخطير ، كي لا يحدث مثله مستقبلاً.