فرقة "صول"الفلسطينية.. موسيقى بنكهة الوطن والتراث

وكالات/سما/

استضاف برنامج "ناس أونلاين" فرقة صول الغنائية الفلسطينية للحديث عن أهم محطات الفرقة ودور الفن والموسيقا في دعم القضية الفلسطينية.

مدير أعمال الفرقة رامي وراسنة تحدث عن نقطة قوة الفرقة التي تكمن بالتفاهم الموجود بين جميع أفراد الفرقة، ورابط حب الموسيقى وحب فلسطين.

وأضاف رامي أن أهم الموضوعات التي تركز عليها الفرقة هي "الواقع الذي نعيشه وكل ما يخص فلسطين والمنطقة العربية ككل بالإضافة إلى الحياة اليومية لنا نحن الشباب الفلسطيني".

وعن الانتقادات التي تواجه الفرقة تحدث الموزع الموسيقي وعازف الكيبورد بالفرقة سعيد سرور، أنه ما دام هناك نقد فإن صوت الفرقة مسموع. وحول الفتوى التي صدرت بحق الفرقة والتي حرمت الاستماع إلى أغاني "صول"، أضاف سرور أنها وسيلة كغيرها من الوسائل التي يستخدمها البعض لمحاربة الفن، وتشويه صورة الفنان أمام الناس.

وكانت بدأت فرقة "صول" الموسيقية عملها عام 2012 في قطاع غزة بفلسطين، وتضم 5 أفراد بينهم فتاة.