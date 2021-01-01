وزير الجيش الاسرائيلي من مستوطنات الغلاف يحدد شرطا لإعادة تأهيل قطاع غزة

القدس المحتلة /سما/

وجه وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء يوم الثلاثاء، رسالة تهديد لسكان قطاع غزة.

وبحسب قناة كان الاسرائيلية، قال غانتس خلال جولة في مجلس إشكول بغلاف غزة: "إنني أقول لسكان غزة لقد تغير الواقع، أفعالنا وأفعالكم سوف تملي الواقع، إذا لزم الأمر سنستمر في استخدام النمط العسكري".

وأضاف: "نحن نساعدكم، نحن بشر وسنفعل كل ما هو ممكن من وجهة نظر إنسانية، لكننا سنسمح بتطوير القطاع فقط بشرط عودة الجنود الأسرى".

وأوضح "أنّ الحكومة الحالية لا تقل قوة عن سابقتها، لديها القدرة على تطوير العلاقات مع جيراننا الذين تم تحييدهم في الحكومة السابقة، مثل الشراكة مع حكومة الأردن ومصر".