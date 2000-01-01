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“إسرائيل” توجه لوائح اتهام ضد 6 شبان من النقب على خلفية أحداث هبة الكرامة

الإثنين 12 يوليو 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
“إسرائيل” توجه لوائح اتهام ضد 6 شبان من النقب على خلفية أحداث هبة الكرامة



القدس المحتلة /سما/

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام بحق 6 شبانٍ بينهم قاصرين من قرية إم بطين في النقب على خلفية أحداث الهبة الجماهيرية في أيار الماضي.

وقال المحامي مروان أبو فريح للجرمق إن النيابة الإسرائيلية اتهمت الشبان بالاعتداء على مستوطن خلال سياقته سيارته خلال الاحتجاجات التي وقعت في النقب في شهر أيار.

وأشار إلى أن “إسرائيل” اعتبرت أن خلفية الاعتداء على أساس قومي مشيرًا إلى أن على القضية أمر منع نشر.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشبان الـ 6 على خلفية الهبة الجماهيرية التي اندلعت في الأراضي الفلسطينية عقب اعتداءات “إسرائيل” على الشيخ جراح والقدس وغزة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد شنت حملة اعتقالاتٍ طالت أكثر من 2000 فلسطيني خلال شهر أيار في المدن والقرى الفلسطينية في أراضي الـ48.

#النيابة الاسرائيلية #قرية إم بطين #أحداث هبة الكرامة #لوائح اتهام

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