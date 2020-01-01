إيطاليا تتوج بلقب"يورو 2020" على حساب انجلترا (فيديو)

لندن/سما/

توج منتخب إيطاليا بلقب بطولة يورو 2020، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، مساء اليوم الأحد.

تقدم لوك شاو لإنجلترا بالدقيقة الثانية، فيما عادل ليوناردو بونوتشي النتيجة للأزوري بالدقيقة 67، لنتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ويلجأن لركلات الترجيح التي أنصفت إيطاليا.

دخل المنتخب الإنجليزي لأجواء اللقاء سريعا وفي الدقيقة الثانية، أحرز لوك شاو الهدف الأول بعد عرضية متقنة من تريبير من جهة اليمين مرت من أمام الجميع لأقصى الناحية اليسرى لتجد شاو الذي سدد الكرة بلمسة مباشرة في الشباك.

ونجح بونوتشي بالدقيقة (67) في تعديل النتيجة لإيطاليا، بعد ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة، قابلها فيراتي برأسية تصدى لها بيكفورد لترتطم بالقائم وترتد إلى بونوتشي الذي أسكنها الشباك بسهولة.

وأهدر ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا ثلاث ركلات لإنجلترا، فيما سجل القائد هاري كين وزميله المدافع هاري مجواير.

وفي المقابل أهدر أندريا بيلوتي وجورجينيو ركلتين لإيطاليا، فيما سجل دومينيكو بيراردي وليوناردو بونوتشي، الذي سجل هدف التعادل 1-1، وفيدريكو برنارديسكي ثلاث ركلات لإيطاليا.

ووضع لوك شو إنجلترا في المقدمة عندما سجل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لبطولات أوروبا بعد دقيقة واحدة و57 ثانية من البداية.

وأرسل القائد كين تمريرة إلى كيران تريبيير الذي حول عرضية متقنة من الناحية اليمنى استقبلها لوك شو بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى في شباك جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا.

لكن المخضرم بونوتشي أدرك التعادل لإيطاليا في الدقيقة 67 عندما رد جوردان بيكفورد حارس إنجلترا ضربة رأس من ماركو فيراتي ليتابعها بونوتشي في المرمى.

وأحرز منتخب إيطاليا "الأتزوري - Squadra Azzurra" لقب بطل القارة العجوز لأول مرة منذ 53 عاما، بعد فوز بلقب بطل "يورو 1968"، وذلك بعد تأهله إلى النهائي الرابع له على مستوى كأس أمم أوروبا، والنهائي العاشر في البطولات الكبرى (كأس أمم أوروبا، كأس العالم)، ويحمل منتخب ألمانيا الرقم القياسي بعدد مرات الوصول إلى نهائيات هاتين البطولتين بواقع 14 مرة.

بينما بلغ منتخب إنجلترا لأول مرة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، وهو النهائي الثاني له في بطولة كبيرة (أمم أوروبا وكأس العالم)، منذ نهائي بطولة كأس العالم 1966 التي جرت على أرض مهد كرة القدم، وتوج منتخب "الأسود الثلاثة" باللقب الأول والوحيد الكبير له حتى الآن.