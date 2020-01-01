رامي ليفي يؤسس حيًا يهوديًا في شرقي القدس

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مواقع للمستوطنين، اليوم الأحد، أن رجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي، بمشاركة عشرات الأشخاص وضع نهاية الأسبوع الماضي خلال حفل حجر الأساس لحي يهودي جديد في شرقي القدس.

وبحسب تلك المصادر، فإن ليفي يخطط لبناء 400 وحدة سكنية وفندقين ومركز تجاري كبير ومبانٍ عامة ومركز رياضي ضخم، بجوار ما يعرف منتزه قصر المفوض في قلب حي جبل المكبر المقدسي.

وأشارت تلك المواقع إلى أنه تم العام الماضي بناء حوالي 90 وحدة استيطانية في نوف تسيون، ولكن هذا المخطط الجديد يتضمن نقل المكان إلى نقلة نوعية، ليصبح حي يهودي راقي سيحمل نفس اسم مستوطنة “نوف تسيون” المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي القدس.

وشارك في الحفل رئيس بلدية القدس موشيه ليون، والحاخام الأكبر لصفد شموئيل إلياهو، والمدير العام لوزارة الإسكان الإسرائيلية أفيعاد فريدمان، وشخصيات أخرى من حاخامات واقتصاديين وغيرهم.

وقال ليون خلال مشاركته إنه سيعد بوضع حجر الأساس لما اعتبره توسيع لمستوطنة أو ما عرفه بأنه حي نوف تسيون، متعهدًا باستمرار التطوير والبناء في جميع الأحياء المقدسية.