القضاء بغزة ينجز (45,520) قضية خلال النصف الأول من العام2021

غزة / سما /

أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره للنصف الأول من العام 2021 حول الإنجازات والأهداف التي حققها خلال الفترة المذكورة وبين التقرير أن المحاكم النظامية في قطاع غزة أنجزت (45,520) من ملفات الدعاوى والطلبات والمخالفات بنسبة فاقت (114%) من الملفات الواردة والتي بلغت (39,769).

وأظهر التقرير أن المؤسسة القضائية حققت انجازاً كبيراً ورفعت في مستوى الأداء حيث وصل الإنجاز في الدعاوى النوعية(92,136%) موزعة كالتالي (121,03%) في الدعاوى المدنية و (152,67%) في الدعاوى الجزائية و(100%) في الدعاوى الإدارية و (154,24%) في دعاوى الأحداث و (75%) في دعاوى العليا، وفي الطلبات (97,34%)، وفي المخالفات (103,53%).

وذكر التقرير أن المؤسسة القضائية أدت واجباتها القضائية والإدارية بكفاءة عالية لتحقيق الأهداف التي رُسمت أمامها، وسارت على طريق الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية وخطط الطوارئ لتحقيق إنجاز أكبر ضمن مسار واضح المعالم.

يذكر أن المؤسسة القضائية تعمل وفق برنامج قضائي وإداري تسير فيه مؤسسياً بشكل منظم ومرتب على الرغم مما واجهته خلال جائحة كورونا من تقليل أيام العمل، إضافة لتوقفه أيام العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة إلى أنها تجاوزت المعوقات لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين.