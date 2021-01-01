  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القضاء بغزة ينجز (45,520) قضية خلال النصف الأول من العام2021

الأحد 11 يوليو 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء بغزة ينجز (45,520) قضية خلال النصف الأول من العام2021



غزة / سما /

أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره للنصف الأول من العام 2021 حول الإنجازات والأهداف التي حققها خلال الفترة المذكورة وبين التقرير أن المحاكم النظامية في قطاع غزة أنجزت (45,520) من ملفات الدعاوى والطلبات والمخالفات بنسبة فاقت (114%) من الملفات الواردة والتي بلغت (39,769).

 

وأظهر التقرير أن المؤسسة القضائية حققت انجازاً كبيراً ورفعت في مستوى الأداء حيث وصل الإنجاز في الدعاوى النوعية(92,136%) موزعة كالتالي (121,03%) في الدعاوى المدنية و (152,67%) في الدعاوى الجزائية و(100%) في الدعاوى الإدارية و (154,24%) في دعاوى الأحداث و (75%) في دعاوى العليا، وفي الطلبات (97,34%)، وفي المخالفات (103,53%).

 

وذكر التقرير أن المؤسسة القضائية أدت واجباتها القضائية والإدارية بكفاءة عالية لتحقيق الأهداف التي رُسمت أمامها، وسارت على طريق الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية وخطط الطوارئ لتحقيق إنجاز أكبر ضمن مسار واضح المعالم.

 

يذكر أن المؤسسة القضائية تعمل وفق برنامج قضائي وإداري تسير فيه مؤسسياً بشكل منظم ومرتب على الرغم مما واجهته خلال جائحة كورونا من تقليل أيام العمل، إضافة لتوقفه أيام العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة إلى أنها تجاوزت المعوقات لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين.

#القضاء #مجلس القضاء الأعلى

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : على شفا المواجهة مع غزة

الحلو يكشف عن وجود تعديل جديد بشأن نسبة التقاعد في فلسطين يخضع له جميع الموظفين

لوفيغارو: رياح غضب ضد عباس وسط قمع السلطة الفلسطينية للمحتجين (صورة)

تفاصيل جديدة عن الأسلحة التي تمت مصادرتها على الحدود اللبنانية: معدة لتنفيذ عمليات فدائية

فتح توجه رسائل عدة لأبناء شعبنا وفصائله: جاهزون لتصحيح اخطائنا.. وبوصلتنا لن تنحرف عن القدس

ألقاه من علو.. الشرطة بغزة توضح تفاصيل قتل شاب لابنه الرضيع

المباحث تكشف ملابسات مقتل طفل في حي الزيتون شرق غزّة

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: الرئيس سيقدم قائمة مطالب لبايدن كشرط لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل" وهي كالتالي ..

وفد إسرائيلي قريباً في القاهرة.. مصادر : مصر تلقت تأكيدات من إسرائيل بعدم الذهاب إلى مواجهة عسكرية

كابينت

الكابينت الاسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة عدة قضايا.. إليك أبرزها

إسرائيل توافق على تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة.. وفق هذه الآلية

اسلحة

تفاصيل جديدة عن الأسلحة التي تمت مصادرتها على الحدود اللبنانية: معدة لتنفيذ عمليات فدائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية