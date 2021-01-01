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إسرائيل توافق على تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة.. وفق هذه الآلية

السبت 10 يوليو 2021 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توافق على تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة.. وفق هذه الآلية



القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، أنه تمت صياغة الخطوط العريضة في الأسابيع الأخيرة حول تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة. 
 
وأضافت القناة العبرية، أن الخطوط العريضة لتحويل الأموال إلى غزة ستعرض على مجلس الوزراء غدًا الأحد.
 
وأوضحت أن المخطط المقترح لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ينص على تحويل 30 مليون دولار شهريًا.
 
وبينت القناة العبرية أنه حسب المخطط الذي يتم وضعه مع المصريين كل شهر، سيتم تحويل 30 مليون دولار إلى غزة.
 
وأشارت إلى أنه سيتم تحويل 10 ملايين دولار من القطريين من خلال الأمم المتحدة لتمويل الوقود، و10 ملايين دولار إضافية للأسر المحتاجة من خلال بنك بريد غزة بعد مراجعة جهاز الأمن العام "الشاباك" قائمة الأسماء والتحقق من أن العائلات ليست مرتبطة بـ "الإرهاب".
 

وأضافت القناة العبرية أنه سيتم تحويل مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار إلى مشروع النقد مقابل العمل لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. "عكا"

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