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"غلوبس": كوهين من الموساد إلى شركة تدعمها السعودية

السبت 10 يوليو 2021 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"غلوبس": كوهين من الموساد إلى شركة تدعمها السعودية



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية بأن يوسي كوهين، الرئيس السابق لاستخبارات الاحتلال "الموساد"، يترك ذلك المنصب لينتقل إلى إدارة مكتب لشركة عملاقة تدعمها السعودية.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن مجموعة "سوفت بنك" القابضة، بقيادة المستثمر الياباني، ماسايوشي سون، مؤسسها ومديرها التنفيذي؛ ستفتح مكتبا لها لدى الاحتلال، على أن يتولى كوهين إدارته.

ولفت تقرير "غلوبس"، أن المجموعة المتعددة الجنسيات تمتلك استثمارات ضخمة في شركات مثل "أوبر" و"علي بابا" و"تيك توك" و"ديدي".

وأضاف التقرير أن من أسباب اختيار كوهين كونه "شخصية معروفة وشعبية في إسرائيل، على الرغم من عدم امتلاكه خلفية في الاستثمار".

وأضافت: "يتمتع كوهين بالقدرة على التواصل مع رواد الأعمال والتكنولوجيا الإسرائيليين وفتح الأبواب لهم في أي شركة أو حكومة أو سلطة عامة في أي منطقة".

يذكر أن كوهين لعب دورا محوريا في التوصل لعقد اتفاقات تطبيع مع دول عربية مؤخرا، وصولا إلى الحديث عن إمكانية التحاق السعودية بهذا الركب.

ويعد صندوق الثروة السيادي السعودي من أهم شركاء "سوفت بنك"، حيث أطلقا معا صندوق "سوفت بنك فيجن"، وهو أكبر صندوق أسهم خاصة في العالم برأسمال 93 مليار دولار.

ويعتزم "سوفت بنك" إدخال ملايين الدولارات لدعم شركات إسرائيلية ولا سيما في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الصحيفة عن ياني بيبليس، الشريك الإداري لسوفت بنك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قوله: "عندما نستثمر في شركة ما، نسعى إلى تعريفها بشبكة سوفت بنك التي تضم أكثر من 200 شركة، ومساعدتها على التوسع في مناطق جغرافية جديدة، مثل آسيا واليابان والشرق الأوسط".

وأضاف بيبليس: "خبرة السيد كوهين في التعامل دوليا هي أحد الأصول الضخمة".

عربي21

#يوسي كوهين #السعودية #الموساد #سوفت بنك

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