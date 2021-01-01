بلدية غزة تبدأ بتشغيل وردية مسائية لجمع النفايات

غزة /سما/
بدأت بلدية غزة بتشغل وردية مسائية لجمع النفايات من الشوارع الرئيسة في المدينة ضمن جهودها للحفاظ على نظافة المدينة.
وأوضحت البلدية أن الوردية تبدأ عملها من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً وتشمل شوارع رئيسة منها عمر المختار ، والوحدة، وجمال عبد الناصر، والجلاء، والنصر، وشوارع أخرى في المدينة.
وبينت أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تزداد كمية النفايات لاسيما في الشوارع الرئيسة والمناطق التجارية ويقوم صناع الجمال بجمع النفايات منعاً لتراكمها في الشوارع والجزر.
ودعت البلدية المواطنين لضرورة الالتزام بالإرشادات المعلنة والحفاظ على النظافة وعدم إلقاء النفايات في الشوراع والجزر، واخراجها في أوقات مبكرة وفي أكياس مغلقة لتسهيل عملية ترحليها.