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بلدية غزة تبدأ بتشغيل وردية مسائية لجمع النفايات

الجمعة 09 يوليو 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تبدأ بتشغيل وردية مسائية لجمع النفايات



غزة /سما/

بدأت بلدية غزة بتشغل وردية مسائية لجمع النفايات من الشوارع الرئيسة في المدينة ضمن جهودها للحفاظ على نظافة المدينة.

وأوضحت البلدية أن الوردية تبدأ عملها من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً وتشمل شوارع رئيسة منها عمر المختار ، والوحدة، وجمال عبد الناصر، والجلاء، والنصر، وشوارع أخرى في المدينة.

وبينت أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تزداد كمية النفايات لاسيما في الشوارع الرئيسة والمناطق التجارية ويقوم صناع الجمال بجمع النفايات منعاً لتراكمها في الشوارع والجزر.

ودعت البلدية المواطنين لضرورة الالتزام بالإرشادات المعلنة والحفاظ على النظافة وعدم إلقاء النفايات في الشوراع والجزر، واخراجها في أوقات مبكرة وفي أكياس مغلقة لتسهيل عملية ترحليها.

#بلدية غزة #قطاع غزة

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