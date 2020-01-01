  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أسطورة حراسة المرمى الدنماركية بيتر شمايكل: ضربة جزاء إنجلترا أمام الدنمارك فضيحة تحكيمية

الخميس 08 يوليو 2021 05:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسطورة حراسة المرمى الدنماركية بيتر شمايكل: ضربة جزاء إنجلترا أمام الدنمارك فضيحة تحكيمية



وكالات

قال بيتر شمايكل، أسطورة وحارس مرمى منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم السابق، إن الحكم أخطأ في مباراة إنجلترا والدنمارك بنصف نهائي يورو 2020، باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للإنجليز.

وتحدث شمايكل خلال الأستوديو التحليلي للمباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" قائلا: "من الناحية البدنية إنجلترا كانت أفضل وكذلك التبديلات التي أجروها أفضل من الدنمارك، لا أدري أن كان بولسن أحدث أي تغيير".

وأضاف: "المنتخب الإنجليزي كان بإمكانه تسجيل أهداف أكثر في الوقت الإضافي، أعتقد أن الحكم ارتكب خطأ فادحا حين احتسب ركلة جزاء لإنجلترا، ضربة الجزاء أثارت الكثير من الجدل، هي ليست ضربة جزاء حسب رأيي".

وأردف شمايكل: "كنت سأتقبل الأمر لو سجلوا هدفا عاديا وليس من ركلة جزاء، الحكم ارتكب خطأ فادحًا، نحن فخورون بما قدمه منتخب الدنمارك فعلوا ما عليهم وخرجوا بشرف من المنافسة".

وخلص للقول إن "إنجلترا تواجه إيطاليا في النهائي، إنها المرة الأولى لهم للتأهل لنهائي اليورو، في نهاية المطاف أبلوا بلاء حسنًا".


يذكر أن المنتخب الإنجليزي تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي بطولة أمم أوروبا، بعدما تغلب على الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 بهدفين مقابل هدف.

#بيتر شمايكل #انجلترا #الدنمارك #مباراة انجلترا والدنمارك

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: إسرائيل تحاول التنصل وتحميل مصر مسؤولية كاملة على غزة وقرار تاريخي اتخذه السنوار

حماس تخشى من عملية برية مُفاجئة يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأبلغت مصر التالي ..

إيفانكا ترامب في ورطة .. حياتها على وشك الانهيار

اشتباكات مسلحة بجنين ومداهمات لمنازل قيادات بحماس (فيديو)

استهدفت مبانٍ سكنية.. الكشف عن طائرات مروحية بصواريخ موجهة نفذت هجمات ضد غزة

واشنطن توضح: هل تشترط ادارة بايدن آليات محددة لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة؟

الرئيس الاسرائيلي: اسرائيل أكثر هشاشة.. و"حان الوقت لعودة الأسرى في غزة إلى منازلهم"

الأخبار الرئيسية

بشارة يتحدث عن الوضع المالي: تسوية الملفات العالقة مع إسرائيل يوفر 500 مليون دولار سنويا

الرئيس الاسرائيلي: اسرائيل أكثر هشاشة.. و"حان الوقت لعودة الأسرى في غزة إلى منازلهم"

بيبي

زجاج “الائتلاف” أمام أحجار نتنياهو.. من قانون المواطنة إلى “قانون الهجرة”

واشنطن توضح: هل تشترط ادارة بايدن آليات محددة لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة؟

طائرة

استهدفت مبانٍ سكنية.. الكشف عن طائرات مروحية بصواريخ موجهة نفذت هجمات ضد غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية