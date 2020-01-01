أسطورة حراسة المرمى الدنماركية بيتر شمايكل: ضربة جزاء إنجلترا أمام الدنمارك فضيحة تحكيمية

وكالات

قال بيتر شمايكل، أسطورة وحارس مرمى منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم السابق، إن الحكم أخطأ في مباراة إنجلترا والدنمارك بنصف نهائي يورو 2020، باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للإنجليز.

وتحدث شمايكل خلال الأستوديو التحليلي للمباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" قائلا: "من الناحية البدنية إنجلترا كانت أفضل وكذلك التبديلات التي أجروها أفضل من الدنمارك، لا أدري أن كان بولسن أحدث أي تغيير".

وأضاف: "المنتخب الإنجليزي كان بإمكانه تسجيل أهداف أكثر في الوقت الإضافي، أعتقد أن الحكم ارتكب خطأ فادحا حين احتسب ركلة جزاء لإنجلترا، ضربة الجزاء أثارت الكثير من الجدل، هي ليست ضربة جزاء حسب رأيي".

وأردف شمايكل: "كنت سأتقبل الأمر لو سجلوا هدفا عاديا وليس من ركلة جزاء، الحكم ارتكب خطأ فادحًا، نحن فخورون بما قدمه منتخب الدنمارك فعلوا ما عليهم وخرجوا بشرف من المنافسة".

وخلص للقول إن "إنجلترا تواجه إيطاليا في النهائي، إنها المرة الأولى لهم للتأهل لنهائي اليورو، في نهاية المطاف أبلوا بلاء حسنًا".



يذكر أن المنتخب الإنجليزي تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي بطولة أمم أوروبا، بعدما تغلب على الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 بهدفين مقابل هدف.