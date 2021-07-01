رابط نتيجة البكالوريا 2021 سوريا.. برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية

دمشق/سما/

قررت وزارة التربية السورية إعلان نتائج البكالوريا 2021 سوريا للدورة الأولى عبر منصتها الإلكترونية خلال الأسبوع الحالي، وسيتم الكشف عن موعد صدورها في بيان رسمي ناطق من خلال صفحتها الرسمية، وذلك بعد إتمام إدخال كافة علامات طلاب الشهادة الثانوية عبر الحاسوب بدقة وتركيز، ليتمكن الطالب الثانوي السوري من حصوله على علامته تامة دون نقصان حسب رقم الاكتتاب، ونوضح لكم تفاصيل كاملة عن الشهادة الثانوية وموعدها مع كيفية الحصول عليها برابط مباشر في لحظات.

الاستعلام المباشر عن طريق وزارة التربية السورية من هنا؛http://moed.gov.sy/scientific/index.php

المرحلة الأخيرة في تصحيح نتائج الشهادة الثانوية “البكالوريا” السورية

وضح يونس فاتي، رئيس مركز الامتحانات وزارة التربية، أن عمليات التصحيح انجزت 50 بالمئة من مهمتها،ن وذلك تمهيداً لإعلان نتائج الثانوية العامة والمرتبطة بأعمال التصحيح، وهناك دوام قرابة اثني عشر ساعة بداخل معامل التصحيح ليتم نقل علامات طلبة الشهادة الثانوية من الأوراق الامتحانية إلى الحاسب بدقة وكفاءة عالية ورصد إلكتروني.

وأضاف أن مرحلة التنتيج التي تسبق إعلان نتائج البكالوريا 2021 تقوم على سرية وتامة، كما أجرت وزارة التربية عملية تشفير نقل الامتحانات على مستوى المحافظات، وهي آلية جديدة في البعد عن تسريبات الامتحانات، وقامت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لنقل معلومية الامتحانية في سرية.



موعد إعلان نتائج البكالوريا 2021 سوريا

كشف الدكتور درام طباع، وزير التربية، بأن إعلان نتائج الشهادة الثانوية دورة 2021 الأولى سيكون قبل يوم 10 من تموز الحالي، وذلك بشكل مبكر ليتمكن الطلاب من التحضير للالتحاق بالدورة الثانية من امتحانات الثانوية، وذكر أن الوزارة نجحت في وضع آليات جديدة تمنع الغش وتسريب الامتحانات، كما انجزت عمليات التصحيح مهمتها كاملة، يبقى حتى الآن الاستعداد في البدء عن كشف نتائج البكالوريا في سوريا خلال مؤتمر صحفي، سيكون فيه الكشف عن نسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل.

رابط الحصول على نتائج البكالوريا موقع وزارة التربية السورية



يريد كل طالب طريقة سهلة وسريعة للوصول إلى رابط نتائج البكالوريا 2021 في سوريا بإدخال رقم الاكتتاب أو حسب الاسم، ومن موقعنا هذا نوضح لكم خطوات ميسرة على الجميع للحصول على النتائج فور توفيرها عبر موقع وزارة التربية السورية.

تطبيق نتائج الامتحانات 2021 سوريا

صرحت وزارة التربية السورية بضرورة العمل على تحديث تطبيق نتائج الامتحانات سوريا، للحصول على نتائج الشهادة الثانوية والصف التاسع بمجرد صدوره خلال ساعات قليلة للغاية، واتبع الخطوات لتحميل التطبيق.

رابط تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا لدورة 2021 من هنا، moed.gov.sy/moed-apps/apk/moed_results_v1.5.apk

أو الاستعلام المباشر عن طريق وزارة التربية السورية من هنا؛http://moed.gov.sy/scientific/index.php



البدء في الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية http://moed.gov.sy/

إدخال وكتابة رقم الاكتتاب للطالب.

وقبل ذلك الشروع في اختيار نوع الشهادة الثانوية(علمي_أدبي_ نسوي_شرعي_ تجاري).



اشتدت الأعصاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء انتظار صدور نتائج البكالوريا 2021 عبر موقع وزارة التربية السورية، وهناك من يعلن صدورها غدا الخميس، ونعلن لكم خبرها النهائي بعد قليل.







نتائج الشهادة الثانوية سوريا 2021

وذكرت وكالة سانا في تصريح خاص بأن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الثانوية في سوريا بكافة فروعها بلغ 250 ألف طالب وطالبة، ضمن 2254 مركز امتحانياً، وصرح عماد أسعد، مدير تربية القنيطرة، بأن المراكز بالتربية بلغ 171 مركز امتحاني، موزعة على 74 مركز أساسي، وتم تجهيزها وفقاً للإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة، وتم تجهيز مراكز التصحيح، إلى جانب أن الأجواء مريحة ومناسبة لأداء الامتحانات، وكانت آراء الطلاب جيدة حول امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوريا.



موقع وزارة التربية السورية

نبث لكم الرابط الإلكتروني وطريقة استخراج نتائج البكالوريا 2021 سوريا من خلال موقع وزارة التربية السورية، وهو ذلك الموقع الرسمي لمعرفة النتائج وعلامات الطلاب في الشهادة الثانوية بفروعها المتعددة، ولكم الخطوات للحصول عليها فور إعلانها؛

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية http://moed.gov.sy/site/

النقر على أيقونة النتائج الامتحانية.

اختيار دورة 2021.

نتائج الشهادة الثانوية العامة.

اختيار الفرع المنتسب له الطالب( العلمي_ الأدبي_ الشرعي_ التجاري_ النسوي_ الصناعي).

إدخال المحافظة، ثم رقم الاكتتاب.

ثم ابدأ البحث.

تكون العلامات أمامك في ثوان معدودة.

