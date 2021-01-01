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اشتباكات مسلحة بجنين ومداهمات لمنازل قيادات بحماس (فيديو)

الأربعاء 07 يوليو 2021 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات مسلحة بجنين ومداهمات لمنازل قيادات بحماس (فيديو)



جنين/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء مدينة جنين، حيث اندلعت مواجهات واسعة تخللها اشتباكات مسلحة في أكثر من محور في المدينة مع مقاومين.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال داهموا منزل القيادي بحماس الشيخ خالد الحاج بعد تفجير باب المنزل وحققوا معه ميدانيًا لنحو ساعة دون اعتقال علمًا أنه تحرر من سجون الاحتلال قبل نحو شهر.

وكذلك داهمت قوات الاحتلال منزل الشيخ النائب خالد سليمان في حي الجابريات وحققوا معه ميدانيا قبل انسحابهم من المنزل.

وأفيد بأن مقاومين اشتبكوا مع الجنود حتى انسحابهم من المدينة وسط مواجهات عنيفة سمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات.

#جنين #اشتباكات #حماس #خالد عجاج #الاحتلال #اعتقالات

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