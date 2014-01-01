لهذا السبب.. جندي أسير لدى حماس يتسبب بمحاكمة زملائه بالجيش الاسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر مقاضاة عدد من جنود الاحتياط عقب إجرائهم مقابلة انتقدوا فيها سياسة الجيش والحكومة تجاه زميلهم الأسير في غزة "هدار غولدين".

وبينت تلك الوسائل أن زملاء "غولدين" من وحدة استطلاع لواء "جفاعتي" خرجوا في مقابلة خلال النشرة الرئيسية المسائية على القناة12 أمس الاثنين، وانتقدوا الجيش والحكومة بشدة.

وأشارت إلى أن الجنود قالوا: "لماذا على مدار 7 سنوات لم يفعل الجيش والحكومة أي شيء لإعادة هدار سوى إضاعة الفرص".

وأوضحت أن الجيش قرر الانتقام من أولئك الجنود الذي خدموا إلى جانب "غولدين" في عملية "الجرف الصامد" عبر اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم وتقديمهم للمحاكمة.

ونقلت عن المتحدث باسم الجيش قوله: "وفقا للأنظمة، يُحظر على العسكريين النظاميين والاحتياط إجراء مقابلات دون الحصول على إذن أو تنسيق مع قادتهم لذا تقرر محاكمتهم".