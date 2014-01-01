  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذا السبب.. جندي أسير لدى حماس يتسبب بمحاكمة زملائه بالجيش الاسرائيلي

الثلاثاء 06 يوليو 2021 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. جندي أسير لدى حماس يتسبب بمحاكمة زملائه بالجيش الاسرائيلي



القدس المحتلة /سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر مقاضاة عدد من جنود الاحتياط عقب إجرائهم مقابلة انتقدوا فيها سياسة الجيش والحكومة تجاه زميلهم الأسير في غزة "هدار غولدين".

وبينت تلك الوسائل أن زملاء "غولدين" من وحدة استطلاع لواء "جفاعتي" خرجوا في مقابلة خلال النشرة الرئيسية المسائية على القناة12 أمس الاثنين، وانتقدوا الجيش والحكومة بشدة.

وأشارت إلى أن الجنود قالوا: "لماذا على مدار 7 سنوات لم يفعل الجيش والحكومة أي شيء لإعادة هدار سوى إضاعة الفرص".

وأوضحت أن الجيش قرر الانتقام من أولئك الجنود الذي خدموا إلى جانب "غولدين" في عملية "الجرف الصامد" عبر اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم وتقديمهم للمحاكمة.

ونقلت عن المتحدث باسم الجيش قوله: "وفقا للأنظمة، يُحظر على العسكريين النظاميين والاحتياط إجراء مقابلات دون الحصول على إذن أو تنسيق مع قادتهم لذا تقرر محاكمتهم".

#الجيش الإسرائيلي #حرب 2014 #الحرب على غزة #اسرائيل #حدود غزة #هدار غولدن #لواء جفاعتي #الحكومة الاسرائيلية #قطاع غزة #حركة حماس #المقاومة الفلسطينية #الاسرى الجنود

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل زيارة فياض لغزة..وهذا ما تم طرحه على الرئيس عباس وقيادة حماس

اللواء دويكات يعتذر من الصحفيين: نتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة بنات أثناء الاعتقال (فيديو)

أول خطوة من الحكومة الجديدة تجاه السلطة..هآرتس: محادثات متقدمة لتشكيل لجنة اقتصادية إسرائيلية – فلسطينية

الظاهر والمخفي.. مؤشرات الخلاف بين السعودية والإمارات آخرها خالد مشعل

واشنطن تعقب على أنباء توبيخ الرئيس الفلسطيني من قبل سفيرها في الأردن

منصور عباس: صوتُ لقانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية" لهذا السبب ..

اشتية: سيتم إصدار مرسوم بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات

الأخبار الرئيسية

وجه رسالة للنائب العام ومكافحة الفساد.. "أمان" يحمل الحكومة مسؤولية عدم متابعة صفقة اللقاحات

90

صحيفة عبرية: إسرائيل ونكبة الفلسطينيين.. بين "أبو الترانسفير" و"صندوق أزرق"

اشتيه: غزة بحاجة لإغاثة فورية وإعادة إعمار.. هذا ما حصلت عليه عام 2020 من ميزانية الحكومة

لجنة تقصي الحقائق في صفقة اللقاحات تسلم تقريرها لرئيس الوزراء.. هذا ما جاء فيه!

فصائل المقاومة توجه رسالة للوسطاء: نرصد جرائم الاحتلال واستمرارها ستنفجر في وجهه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية