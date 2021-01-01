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ضاحي خلفان: هذا زمن لا يعرف الصداقة أو الأخوة إنه زمن المصالح المادية

الثلاثاء 06 يوليو 2021 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضاحي خلفان: هذا زمن لا يعرف الصداقة أو الأخوة إنه زمن المصالح المادية



وكالات

تحدث الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عن المصالح الشخصية معتبرا أن هذا زمن المصالح المادية وليس زمن الأخوة والصداقة.

وعبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” قال خلفان: “أعود إلى أهمية المصلحة الشخصية في زمن المصالحة الشخصية.. وأقول إننا حينما نتكلم عن المصالح الشخصية لا يعني ذلك خروجا على الصالح العام.. يمكن أن تفضل مصلحتك الشخصية على آخر منافس لك في البحث عن مصلحة”، حسب قوله.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة لاحقة: “هذا زمن لا يعرف الصداقة أو الأخوة… إنه زمن المصالح المادية”.

وعلق عدد من النشطاء على تغريدة ضاحي خلفان والتي فهمت بأنها تهديد للسعودية وتقديم مصلحة الإمارات المادية على صداقتها وأخوتها مع السعودية، وذلك إثر الخلاف السعودي الإماراتي الذي وصل أوجه بعد إعلان السعودية وقف جميع الرحلات الجوية إلى الإمارات ومنع مواطنيها من الذهاب هناك. وردت الإمارات بالمثل بعدها بيوم، ومن ثم تبادل الاتهامات بين وزيري النفط السعودي والإماراتي.

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