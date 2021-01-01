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غانتس يتحدث عن المنحة القطرية ويحدد شروط اعمار غزة: مستعدون لعمل عسكري جديد بالقطاع

الأحد 04 يوليو 2021 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يتحدث عن المنحة القطرية ويحدد شروط اعمار غزة: مستعدون لعمل عسكري جديد بالقطاع



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، “إن قواته مستعدة لعمل عسكري جديد في قطاع غزة، وأنها تعمل على جميع مزيد من الأهداف وتراكم على ما لديها من أهداف أخرى”.

وحذر غانتس في مقابلة مع “قناة 13” العبرية، من اختبار حركة “حماس” لقدرة الجيش الإسرائيلي، مدعيًا أن العملية الأخيرة “حارس الأسوار”، حققت هدفها.

وقال غانتس: “نحن لا نقبل باستمرار إطلاق البالونات، وسنواصل الرد عليها بمهاجمة أهداف نوعية”.

وجدد غانتس التأكيد على شروط الحكومة الإسرائيلية لإعادة إعمار غزة بربطها بعودة الأسرى والمفقودين لدى حماس.

وأشار غانتس إلى أن إسرائيل مصممة على أن يتم صرف المنحة القطرية من خلال طرف ثالث؛ إما الأمم المتحدة، أو السلطة الفلسطينية.

وتطرق وزير الجيش الإسرائيلي إلى القضية الإيرانية، مؤكدًا على أن حكومته مصممة على منع إيران من أن تكون نووية وستعمل، وأنها ستعمل على تعطيل نشاطها السلبي في المنطقة.

وبشأن إخلاء بؤرة “افيتار” الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، قال غانتس: “إن أي بؤرة أو مستوطنة مقامة على أرض خاصة سيتم نقلها وإخلاؤها”. صحيفة القدس

#بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #حركة حماس #المنحة القطرية #المقاومة الفلسطينية #اعادة اعمار غزة

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