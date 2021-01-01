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إعلام إسرائيلي: محاولات لصياغة قائمة بالدول الأوروبية التي ستتبرع بأموال لمساعدة قطاع غزة

الأحد 04 يوليو 2021 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: محاولات لصياغة قائمة بالدول الأوروبية التي ستتبرع بأموال لمساعدة قطاع غزة



القدس المحتلة /سما/

كشفت وسائل اعلامية اسرائيلية، اليوم الاحد، عن محاولات لصياغة قائمة بالدول الأوروبية التي ستتبرع بأموال لمساعدة قطاع غزة، مشيرة الى أن هناك  تقدم في صياغة آلية الصرف.

وذكرت مراسل قناة "كان" جيلي كوهين نقلا، عن مسؤول إسرائيلي، أن هناك محاولات لصياغة قائمة بالدول الأوروبية التي ستتبرع بأموال؛ لمساعدة قطاع غزة، بينهم ألمانيا.

وأضافت القناة: أن "هذه الأموال، من المقرر أن تذهب إلى السكان المدنيين فقط، وليس من الواضع في هذا الوقت كيف سيتم التحكم في العملية".

وبحسب المسؤول الاسرائيلي، فإن المواطنين في غزة سيحصلون على قسائم أو شيكات، وبذلك سيتمكنون من سحب الأموال من البنوك في غزة، لافتا إلى أن هناك تقدم في صياغة الآلية، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء منها.
 

#اسرائيل #مساعدات مالية #السلطة الفلسطينية #قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي #حركة حماس

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