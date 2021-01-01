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مصادر : هذه الجهة ستتولى عملية صرف المنحة القطرية عبر البنوك وليس البريد

الأحد 04 يوليو 2021 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر : هذه الجهة ستتولى عملية صرف المنحة القطرية عبر البنوك وليس البريد



غزة / سما /

 أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الأمم المتحدة وافقت على مقترح من عدة وسطاء وكذلك الجانب الإسرائيلي، لتولي المسؤولية عن عملية صرف المنحة القطرية للعائلات المتعففة في قطاع غزة.

وقالت المصادر لـ “القدس”، إن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عقد لقاءات وأجرى اتصالات مع عدة أطراف، ومنها إسرائيل وقطر وأبلغهم بموافقة الأمم المتحدة بتولي المسؤولية عن المنحة وصرفها لتلك العوائل بغزة.

ووفقًا للمصادر، فإن الأموال ستصرف عبر بنوك تتبع لسلطة النقد الفلسطينية في رام الله، مثل بنك فلسطين وغيره، وليس عبر البريد أو البنوك التي تعمل تحت مسؤولية اللجنة الحكومية التابعة لحماس والتي تدير شؤون قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن إسرائيل ليس لديها مانع في أن يتم صرفها عبر الأمم المتحدة على أن يتم مراقبة وصول الأموال وعملية صرفها حتى لا يتم تسريب أي منها لحماس.

وأشارت المصادر، إلى أن القاهرة ستشهد سلسلة لقاءات خلال هذا الأسبوع، تتعلق بالوضع في غزة ومنها المنحة القطرية لتعجيل صرفها.

وتقول مصادر أخرى مقربة من حماس، أنه لا مانع لديها من هذه الخطوة، خاصةً وأن الحركة لم تتدخل يوماً في عملية صرف المنحة القطرية أو الحصول على أي أموال منها، وأن ما يعنيها فقط هو وصولها لمستحقيها لإعانة العوائل المتعففة.

وكانت قناة 12 العبرية، ذكرت مساء يوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تريد نقل الأموال لغزة عبر صندوق الأمم المتحدة وبإشراف ومراقبة أممية، على أن يشمل ذلك أموال المشاريع كافة وليس فقط أموال المنحة القطرية.

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