  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: لا علاقة لنا بالمسلحين الذين نصبوا حاجزا على إحدى مداخل رام الله

السبت 03 يوليو 2021 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: لا علاقة لنا بالمسلحين الذين نصبوا حاجزا على إحدى مداخل رام الله



رام الله / سما /

قال أمين سر اقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة موفق سحويل، إن حركة فتح ليس لها علاقة بالمسلحين الملثمين الذين قاموا بنصب حواجز على احدى مداخل مدينة رام الله لمنع وصول المتظاهرين إلى دوار المنارة للمشاركة في المظاهرة المنددة بمقتل نزار بنات.

وأضاف سحويل في تصريح له، مساء اليوم، إن “حركة فتح لم تدعُ الى تنظيم مسيرات او وقفات في رام الله ونحن ليس لنا علاقة بهؤلاء بالمسلحين”.

وأكد أنه أثناء تنظيم المسيرة المنددة بمقتل الناشط بنات، كانت قيادة إقليم فتح في رام الله تعقد اجتماعا طارئا بمقر حركة فتح في رام الله.

وقال: نحن لم نخرج في مظاهرات ومسيرات، اليوم، حفاظا على السلم الاهلي وتعزيزا للوحدة الوطنية الفلسطينية وعدم حرف البوصلة”.

وكان مسلحون ملثمون نصبوا حاجزا على مدخل رام الله من جهة القدس على شارع “رام الله-القدس”، وتسببوا بأزمة مرورية كبيرة.

#حركة فتح #وفاة نزار بنات

الأكثر قراءة اليوم

إصابة مجنّد إسرائيلي بجروح خطيرة والاستيلاء على سلاحه

معاريف: الانتفاضة الثالثة قد اندلعت بالفعل

ضابط مصري أمام السيسي : "أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يُكَّدر وردي"

السلطات التركية تعتقل فلسطينيا لإهانته الليرة التركية..فيديو

معهد أمني إسرائيلي: فشل ردع "حماس" قد يتطلب احتلال غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الرئيس عباس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من اليوم

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

الجيش الإسرائيلي يوضح موقفه من معادلة الرد الدائم على إطلاق البالونات الحارقة

7

صورة: استشهاد شاب (20 عاما) برصاص الاحتلال جنوب نابلس

مرفأ بيروت

تفاصيل المشروع: فريق فلسطيني يفوز بمسابقة دولية لإعادة تصميم مرفأ بيروت

سفينة

"تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".. اشتعال نيران في سفينة إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية