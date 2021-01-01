الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

غزة / سما /

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت، غارات على أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقع "بدر" التابع لكتائب القسام قرب محررة "نتساريم"، جنوب مدينة غزة، بصاروخين، مشيرة الى أن الغارات الاسرائيلية لم تسفر عن وقوع اصابات بين المواطنين.

كما استهدفت طائرات الاحتلال، موقع السفينة التابع للمقاومة الفلسطينية في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بصاروخين استطلاع.

في السياق، قالت القناة "13" العبرية، أن غارات الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة، جاءت بعد اندلاع حريق في مستوطنات محيطة بالقطاع، بفعل إطلاق بالونات حارقة.

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