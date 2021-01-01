كاتس ينتقد زعيم الليكود: نتنياهو أخطأ في موقفه.. وكنت قادرًا على تشكيل حكومة لكن!

القدس المحتلة / سما /

قال يسرائيل كاتس عضو الكنيست عن حزب الليكود، مساء اليوم السبت، إنه كان بإمكانه تشكيل حكومة قبل أن يتم نقل التفويض إلى يائير لابيد لتشكيلها.

ووجه كاتس خلال مقابلة مع قناة 12 العبرية، انتقادات لزعيم حزبه بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه فضل ترشيح رئيس وزراء حزب صغير (بالإشارة لنفتالي بينيت) بدلاً من أحد أعضاء الليكود لتشكيل الحكومة.

واعتبر أن نتنياهو أخطأ في موقفه بعدم تركه بتشكيل حكومة يمينية، مشيراً إلى أنه كان بإمكانه أن ينجح في ذلك وتكون حكومة واسعة النطاق، على أنه بعد عام يمكن تحويلها لحكومة طوارئ وأنه حينها يمكن لنتنياهو أن يقودها لكنه قرر الدخول في المعارضة.

وقال كاتس “نتنياهو جلب 30 مقعدًا لليكود، وهناك دعماً شعبياً واسع واضح لنا، ولكن في لحظات معينة يجب إجراء تحليلاً واقعياً، كان يمكن أن يعرض على شخص من الليكود لتشكيل الحكومة”.

وأكد القطب الكبير في الليكود، أن حزبه لن يستسلم حتى استبدال الحكومة الحالية، قائلًا “سنوصلهم إلى طريق مسدود، لا يملك بينيت عصا التحكم التي يحتاجها كرئيس وزراء”.

وأشار كاتس إلى أنه في حال قرر نتنياهو ترك قيادة الليكود فسينوي الترشح لقيادة الحزب. "صحيفة القدس"