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الجيش الإسرائيلي يوضح موقفه من معادلة الرد الدائم على إطلاق البالونات الحارقة

السبت 03 يوليو 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يوضح موقفه من معادلة الرد الدائم على إطلاق البالونات الحارقة



القدس المحتلة / سما / صحيفة القدس

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يصف استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف بأنها حوادث خطيرة، لكنه يرفض التعهد بالرد الدائم على إطلاقها.

وأشارت القناة، إلى أن اليوم وأمس اندلع حريقان بفعل إطلاق بالونات حارقة، فيما رد الجيش الإسرائيلي فقط فجر الجمعة على 4 حرائق اندلعت وفضل عدم الرد على الحريق الذي اندلع أمس، وسط تقديرات أنه لن يرد على الحريق الوحيد الذي شب أيضًا اليوم.

ووفقًا للقناة، فإن الجيش الإسرائيلي قد يرد في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة خلال الأيام المقبلة.

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