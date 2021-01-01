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صورة: استشهاد شاب (20 عاما) برصاص الاحتلال جنوب نابلس

السبت 03 يوليو 2021 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: استشهاد شاب (20 عاما) برصاص الاحتلال جنوب نابلس



نابلس / سما /

 أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن استشهاد الشاب محمد فريد علي حسن (20 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وكان مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أعلن أن الشاب محمد حسن أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الصدر، أثناء تواجده على سطح منزله في البلدة ووصفت اصابته بالخطيرة.

وأضاف، أن الشابين هلال عبد الغني عودة، وعبد الباسط يوسف حسن، أصيبا برصاص الاحتلال في منطقة الرجل، أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من البلدة، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

شهيد

#شهيد #بلدة قصرة #وزارة الصحة
شهيد

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