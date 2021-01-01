نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء أحد أفراد الشرطة بغزة على الزميل محمد اللوح

غزة / سما /

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اعتداء أحد أفراد قوات الشرطة في قطاع غزة، اليوم السبت، بالضرب على الزميل محمد اللوح خلال تغطيته أجواء امتحانات الثانوية العامة بمدينة دير البلح.

ونقلت النقابة عن الزميل اللوح، قوله: إنّه"خلال تغطيته امتحانات الثانوية العامة أمام إحدى المدارس بمدينة دير البلح فقد تعرض لاعتداء من قبل أحد أفراد الشرطة دون مبرر ورغم ارتدائه ملابس توضح طبيعة عمله الصحفي، حيث اعتدى عليه بالضرب، واحتجازه بالمدرسة لما يقارب الساعة حتى وصول دورية الشرطة".

وحمّلت داخلية غزة المسؤولية عن هذا الاعتداء، وطالبتها بالاعتذار للزميل الصحفي محمد اللوح ومحاسبة من قام بالاعتداء، باعتبار ما تعرض له الزميل اللوح يندرج في إطار انتهاك الحريات الإعلامية واعتداء غير مقبول يتنافى مع الحريات الصحفية والحق في الحصول على المعلومات.