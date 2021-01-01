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بلدية خانيونس تبدأ بتأهيل شارع السكة "الشرقي"

السبت 03 يوليو 2021 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خانيونس تبدأ بتأهيل شارع السكة "الشرقي"



غزة /سما/

بدأت بلدية خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، بتنفيذ أعمال تأهيل شارع السكة "الشرقي" الواقع مقابل سوق الخان المركزي الجاري إنشاؤه.

وذكرت البلدية، في بيان لها، أنّ أعمال التأهيل بدأت "في الجزئية المحصورة ما بين دوار أحمد عبد العزيز شمالاً وحتى تقاطعه مع شارع القصيلة جنوبًا".

وقال مُسير دائرة المشاريع موسى الأخرس: "إنّ الطواقم الفنية من شركة المقاولات المحلية المتعاقدة مع البلدية لإنشاء السوق الممول من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) بتكلفة إجمالية بلغت (1,2) مليون دولار".

وأضاف الأخرس: "شرع فعليًا في أعمال تأهيل الجزئية من الشارع المذكور، حيث باشرت بتفكيك طبقة الأسفلت القائمة بالكامل وتوريد طبقة بيس كورس جديدة لاستكمال عملية التأهيل ومن ثم تسويتها حيث سيتم فرد طبقة اسفلت بسمك (6) سم، بمساحة إجمالية (1,400) متر مربع".

وأشار إلى أنّ أعمال التطوير تأتي في إطار الأعمال الخاصة بمشروع تطوير سوق الخان ضمن المساعي المبذولة لتعزيز المشاريع التنموية المُدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية وتحسين خدمات بلدية خان يونس في القطاعات المختلفة من أجل تأمين الخدمة المناسبة للمزارعين والتجار والوسطاء من خلال توفير مكان لبيع المنتجات الزراعية.

وأكّد الأخرس، على أهمية تأهيل الشارع للمساعدة في تطوير الحركة التجارية في المدينة ومواكبة توسع المدينة ونموها وازدياد الحركة التجارية وخدمة كافة المستفيدين من مشروع سوق الخان وبما ينعكس إيجاباً على الجمهور.

#بلدية خان يونس #قطاع غزة

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