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السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى 3 دول

السبت 03 يوليو 2021 06:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى 3 دول



الرياض/سما/

أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارا بمنع سفر المواطنين، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام.

وأشار مصدر في الوزارة إلى أنه "انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقا".


وأضاف: "تقرر تعليق القدوم من الدول المذكورة، بالإضافة إلى أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين".

وتابع: "إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم".

وشدد على أن سريان تعليق الرحلات الجوية سيبدأ من الساعة 11 من مساء يوم الأحد المقبل.

واستثنى القرار المواطنين المتواجدين حاليا في تلك الدول، والذين سيتمكنون من العودة قبل منتصف ليل يوم الأحد، مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

#السعودية #فيتنام #الامارات #الرياض #كورونا #فيروس كورونا

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