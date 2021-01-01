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لجان المقاومة تُعقب على انسحاب المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "افيتار"

الجمعة 02 يوليو 2021 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة تُعقب على انسحاب المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "افيتار"



غزة /سما/

عقبت لجان المقاومة في فلسطين، مساء يوم الجمعة، على مغادرة المستوطنين للبؤرة الاستيطانية المسماة "افيتار" على جبل صبيح، جنوب نابلس .

وقالت لجان المقاومة في بيان صحفي، إنّ ‏شعبنا الفلسطيني وأهلنا في بيتا يحققون نصرًا مهمًا على جبل صبيح يثبت من جديد أن المقاومة والصمود والتمسك بالحقوق هي السبيل الوحيد لطرد المحتل وتطهير المقدسات.

وأكدت على أن هذا النصر لاهلنا في قرية بيتنا وثوارنا على جبل صبيح سيؤسس لمرحلة عنوانها المقاومة ونهجها هو الذي يمثل شعبنا في كل مكان.

وأضافت: "شعبنا يثبت من جديد أن إرادته اقوى من كل المشاريع التوسعية والاستيطانية، وأنه بقوة حقه قادر على الانتصار ومراكمته حتى كنس المحتل الغاصب".

وتابعت: "كل التحية والاعتزاز لأهلنا ولثوارنا في بيتا وبيت دجن ونعلين وسلوان والشيح جراح وفي كل مواقع الاشتباك مع العدو الصهيوني، داعيةً إلى تعميم هذه التجربة الرائدة وتصعيد الانتفاضة والمقاومة بكافة اشكالها وأدواتها في القدس والضفة الابية وارضنا المحتلة "عام ال48 " .

#لجان المقاومة #مستوطنة افيتار #المقاومة الشعبية

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