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الهلال الأحمر: 294 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في بيتا وأوصرين واستهداف لطواقمنا

الجمعة 02 يوليو 2021 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: 294 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في بيتا وأوصرين واستهداف لطواقمنا



نابلس /سما/

 أكد الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم الجمعة، أن إجمالي ما تعاملت معه طواقمه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا وقرية أوصرين جنوب نابلس، هو 294 إصابة، علاوة على استهداف طواقم الإسعاف التابعة للهلال.

ووفق بيان للهلال الأحمر، فإنه كان من بين الإصابا، ثلاثة بالرصاص الحي، و189 إاصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و84 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 إصابة سقوط وحروق.

أما بما يتعلق بانتهاكات الاحتلال بحق طواقم الهلال، فقد أوضح أن سيارة إسعاف أصيبت بقنبلة غاز أدى إلى كسر زجاج السيارة وإصابة الضابط بشظايا الزجاج، وإصابة متطوعان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

#الهلال الاحمر #اصابات #مواجهات #نابلس #بلدة بيتا #قوات الاحتلال

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