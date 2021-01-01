"دكتور ويب" تحذر من تطبيقات تسرق بيانات مستخدمي "فيسبوك"

وكالات

أفادت شركة "دكتور ويب" الروسية (المطورة لبرامج ضد الفيروسات)، اليوم الخميس، بأنها عثرت على تطبيقات في موقع "غوغل بلاي" تسرق معلومات تسجيل الدخول وكلمات مرور لمستخدمي "فيسبوك"، وبعضها لا يزال متاحا للتنزيل.



موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "أظهر تحليل هذه البرامج الخبيثة أنها جميعها تلقت إعدادات لسرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور من حسابات "فيسبوك" ومع ذلك، يمكن للمهاجمين بسهولة تغيير إعداداتهم وإرشادها للتحميل على صفحة من خدمة مشروعة أخرى، أو حتى استخدام نموذج تسجيل دخول مزيف تماما على أحد مواقع التصيد الاحتيالي".

وأشار البيان إلى أنه تم اكتشاف عشرة تطبيقات "طروادة" حددها الخبراء، وتم توزيعها تحت شعار البرامج الخبيثة. وفقًا للشركة، تم تحميل التطبيقات أكثر من 5.8 مليون مرة. تسعة من هذه التطبيقات تم تحميلها على موقع التطبيقات "غوغل بلاي" وقت الاكتشاف.

وبعد تواصل خبراء الشركة مع غوغل، تمت إزالة بعض هذه البرامج الخبيثة من متجر التطبيقات "غوغل بلاي". ومع ذلك، في وقت إصدار الشركة اليوم، كان بعضها لا يزال متاحا للتنزيل. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال تعديل سابق لأحد البرامج البعيدة (محرر الصور بي أي بي) متاحًا على متجر التطبيقات.

ويوصي المتخصصون في الشركة بأن يقوم مالكو أجهزة" أندرويد" بتثبيت التطبيقات فقط من مطورين معروفين وموثوقين، وكذلك الانتباه إلى المراجعات من المستخدمين الآخرين، "يمكنهم الإشارة إلى تهديد محتمل".

كما نصح الخبراء بالانتباه إلى البرامج التي تتطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك في أي خدمة. إذا لم تكن متأكدا من سلامة الإجراءات التي يتم تنفيذها، فيجب عليك رفض المتابعة وإزالة البرنامج المشبوه.

جدير بالذكر أن شركة غوغل الأمريكية تعتمد على خدمة "غوغل بلاي بروتيكت" كوسيلة لتأمين أجهزة "أندرويد" من التطبيقات التي قد تكون ضارة. كما شددت سياساتها في قبول التطبيقات الجديدة، ما جعل عدد الطلبات المرفوضة للتطبيقات يرتفع إلى أكثر من 55 في المئة، وزادت معدلات إيقاف التطبيقات بأكثر من 66 في المئة.