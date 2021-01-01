التنمية الاجتماعية تدعو لتنسيق توزيع مساعدات عيد الأضحى

غزة / سما /

نشرت وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي في وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة إعلاناً بشأن تنسيق توزيع المساعدات العينية والنقدية الخاصة بعيد الأضحى.

وأكدت الوحدة أنها تعمل وفق خطة لضبط توزيع المساعدات العينية والنقدية الخاصة بعيد الأضحى المبارك والتي تشمل "لحوم الأضاحي وكسوة العيد والمساعدات النقدية".

وبينت أهمية ضمان وصول المساعدة لمستحقيها والحد من ازدواجية تقديم المساعدة للأسرة الواحدة، لإتاحة المجال للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الفقراء والمحتاجين في ظل الحصار ومحدودية المساعدات .

ودعت الوحدة كافة مقدمي المساعدات، خاصة تلك التي تتعلق بعيد الأضحى بصفة خاصة إلى ضرورة التنسيق المسبق معها لفحص وتدقيق الأسماء المرشحة للاستفادة من تلك المساعدات.