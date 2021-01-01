حماس: ما يحدث في القدس محرقة تستهدف الهوية الفلسطينية

غزة / سما /

اعتبرت دائرة القدس في حركة حماس، اليوم الخميس، ما يحدث في المدينة من اعتداءات على أحياء البستان والشيخ جراح وغيرها، ومحاولة تهجير سكانها وهدم المنازل والمحال، بمثابة محرقة تستهدف الهوية الفلسطينية.

وقالت حماس في بيان لها، إن الاحتلال يحاول تهويد المدينة لتحقيق عدة أهداف منها إكمال تنفيذ صفقة القرن وإعادة ترسيم حدود المدينة المقدسة بعد تهويدها والسيطرة الكاملة على الأحياء العربية فيها.

ودعت أهالي حي البستان ومختلف الأحياء المقدسية إلى الصمود والثبات في منازلهم ومواجهة ومقاومة هدم منازلهم. وطالبت المقاومة الفلسطينية والغرفة المشتركة بضرورة تفعيل معادلة “القدس غزة” وعدم السماح للمحتل أن يقدم على الاعتداء على القدس وأهلها، داعية المقدسيين وأهالي الداخل والضفة إلى مقاومة المحتلين وإحباط مخططاتهم بكل وسائل المقاومة المتاحة.

كما طالبت، حماس، السلطة الفلسطينية بممارسة دورها الوطني بالدفاع عن مواطنيها ومساكنهم، والوقوف ضد اعتداءات الاحتلال بإطلاق يد المقاومة الشعبية والعسكرية لكبح جماح المحتل.

ودعت حماس، العرب والمسلمين بأن يخرجوا عن صمتهم وأن يفعلوا دورهم وأداء الواجب المنوط بهم لنصرة القدس وأهلها، ودعم صمودهم وثباتهم في أرضهم. وطالبت كل أحرار العالم والمؤسسات الدولية، ومؤسسات حقوق الانسان ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة والبرلمانات العربية والإسلامية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف كافة أشكال العنصرية التي تنتهجها.