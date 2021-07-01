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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الخميس 01 يوليو 2021 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزار الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و108 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 100 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الخميس 1-7-2021، أنها أجرت 827 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وبينت إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 114453 إصابة، والحالات النشطة 2268 حالة، والمتعافين 111121 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1064حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 40 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 57 حالة.

وأشارت إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 75897 شخص.

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