إعلام إسرائيلي: تل أبيب تبعث رسالة لحماس عبر مصر.. اليك فحواها

القدس المحتلة /سما/

ذكرت وسائل اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم الاربعاء، أن تل أبيب بعثت رسالة لحركة حماس عبر القاهرة بشأن قطاع غزة.

ووفق قناة "كان" الإسرائيلية، فإن الوفد "الإسرائيلي" أنهى زيارته إلى القاهرة، بعدما نقل رسالة إلى حركة حماس عبر الوسيط المصري، مفادها أنه بدون بدون صفقة لحل قضية الأسرى "الإسرائيليين" لن يكون هناك تقدم نحو تهدئة طويلة في غزة.

وأفادت القناة، بأن الحكومة الإسرائيلية تأمل بأن تتمكن مصر من الضغط على قائد حماس في غزة يحيى السنوار لإبداء مرونة في القضية.

ويعتقد الإسرائيليون بأن القاهرة تمتلك الكثير من أدوات الضغط التي لم تستخدمها بعد لتحريك الأمر.