ريفلين لأبومازن: تعال ننسى الماضي ونتعلم العيش سويا

نيويورك/سما/

بعث الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال اجتماعه مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في نيويورك رسالة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال :"كان لدينا صراع على مدار 100 عام، لكن يجب ان ننسى مرة واحدة والى الأبد الماضي. تعال ننسى الماضي ونتحدث عن المستقبل وكيف سنعيش سوية، يوجد لدينا الكثير ما نتحدث عنه".

وخلال اجتماعه مع غوتييريش شدد الرئيس الاسرائيلي امامه بان "التحيز ضد اسرائيل في مؤسسات الامم المتحدة يجب ان يتوقف" وقال :"الشرق الاوسط يحتاج الى بناء ثقة بين الشعوب. السلام بين اسرائيل والفلسطينيين لن يتم التوصل اليه بواسطة قرارات معادية لاسرائيل او لجان تحقيق".

وانضم الى الاجتماع ليئا غولدن، والدة الجندي هدار الذي تحتجز حماس جثمانة، وتحدثت مع غوتيريش حول الحاجة للعمل على اعادة ابنها وطالبت الحصول على دعم المؤسسات الدولية، من أجل بعث رسائل حاسمة وشديدة الى حماس. وأيد ريفلين طلباتها وقال :"نحن معنيون الاستمرار بالعمل مع الامم المتحدة لتوفير الاحتياجات الانسانية لسكان غزة، معهم لا يوجد اي خلافات. لكن يجب ان تضم كل تسوية اعادة جنودنا ومواطنينا الذين تحتجزهم حماس".



واجتمع الرئيس الاسرائيلي مع مجموعة من السفراء للحديث معهم حول التحديات التي تواجهها اسرائيل على ضوء التغيرات الاقليمية.

ويشار الى أن ريفلين اجتمع امس مع الرئيس الامريكي جو بايدن في البيت الابيض. وخلال اجتماعهما قال بايدن لريفلين :"ايران لن تحصل ولا مرة على سلاح نووي خلال فترتي. التزامي لاسرائيل شديد وقوي".