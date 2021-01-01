  1. الرئيسية
  2. الصحة

أخصائية روسية: هل شرب القهوة في الجو الحار ممكن؟

الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخصائية روسية: هل شرب القهوة في الجو الحار ممكن؟



وكالات / سما /

أعلنت الدكتورة أسيات خاشيروفا، أخصائية أمراض القلب وخبيرة التغذية الروسية، أن شرب القهوة في الطقس الحار يتطلب مراعاة احتياطات معينة لكي لا تضر بالصحة.
وتشير الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه قبل شرب القهوة يجب الأخذ بالاعتبار أن للقهوة تأثير مدر للبول، أي اخراج السوائل من الجسم.، والحفاظ في الطقس الحار على توازن المحلول الملحي في الجسم له أهمية كبيرة.

وتقول، "تسبب القهوة جفاف الجسم. لذلك من الأفضل شرب كوب من الماء مع كل كوب من القهوة".

وتضيف، أما عن كمية القهوة التي يمكن شربها في الطقس الحار، فإن المسألة شخصية، وعلى كل فرد تحديدها وفق حالته. فإذا شعر الشخص بالقلق بعد تناول كوب القهوة وعدم انتظام ضربات القلب، فهذا يعني أن الشخص أفرط في تناول القهوة.

وتشير الأخصائية، إلى أنه يجب الحذر من خلطات القهوة مع المشروبات الصيفية الشهيرة. فمثلا القهوة من مشروبات الطاقة، تزيد من أعباء القلب.

وتقول، "خليط القهوة ومشروب الطاقة- هو عبء إضافي على القلب في الطقس الحار. لأن القلب في مثل هذه الظروف يعمل بصورة مكثفة جدا، لذلك قد يؤدي شرب الخليط إلى عواقب سيئة للجسم".

وتضيف، كما أن لخليط القهوة وعصير البرتقال سعرات حرارية عالية. لذلك يجب اخذ الحذر من شرب القهوة مع مشروبات الصيف الشائعة.

#الجو الحار #القهوة #الطقس #الصيف

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل حدث أمني وقع شمال إسرائيل خلال حرب غزة

معهد أمريكي : حكم بإعدام الأمير السعودي فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز

"يسرائيل هيوم": أمام مشروع “حزب الله” الصاروخي.. هل استعدت إسرائيل لما بعد انهيار لبنان؟

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

شعوان جبارين يهدد الرئيس عباس بمحكمة الجنايات الدولية بسبب اغتيال نزار بنات

وزير العمل: قدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولكن تم رفضها

مركز دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ يكشِف الثغرات الدعائية في العدوان الأخير على غزّة

الأخبار الرئيسية

22561

الكشف عن خلل فادح أخر انتشار القوات الإسرائيلية في التصعيد الأخير

الرئيس : الرأي العام الدولي يشهد تحولا تدريجيا للإقرار بالرواية الفلسطينية

واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..

هآرتس تكشف: السلطة قدمت لإدارة بايدن وثيقة مقترحات سياسية واقتصادية وهي كالتالي ..

وزيرة الصحة : وفاة و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و154 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية