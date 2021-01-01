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إسرائيل تُسجِّل أعلى معدّل إصابات بكورونا منذ شهرين

الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تُسجِّل أعلى معدّل إصابات بكورونا منذ شهرين



القدس المحتلة / سما /

أعلنت إسرائيل، امس الاثنين، عن تشخيص 213 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وذلك بحسب معطيات وزارة الصحة المنشورة  (الإثنين). في المجموع، تم إجراء حوالي 41500 فحص كورونا وكان معدّل النسبة الإيجابية 0.5٪.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، أن هناك 43 مريض من مُجمل الإصابات يقيمون في المستشفيات، 21 منهم في حالة حرجة، 15 مصاب موصولون على أجهزة تنفس. كما توفي مريض واحد اليوم. بحيث يصل عدد الوفيات الى 6430.

في الأيام التسعة الماضية، تم تشخيص 1355 اصابة كورونا جديدة في اسرائيل، بمعدّل يزيد عن 150 حالة في اليوم. في الأيام الـ 19 الأولى من الشهر، تم تشخيص 354 حالة ايجابيّة، بمعدل 18 حالة في اليوم.

في الوقت نفسه، تلقى اليوم 6872 إسرائيليًا الجرعة الأولى من اللقاح - العديد منهم تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عام . وتلقى 1614 إسرائيليًا الجرعة الثانيّة من اللقاح. وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في الأيام التسعة الماضية، يصل الى 66828 إسرائيليًا - بمعدل 7425 في اليوم.

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