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5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة.. وتمديدات وإفراجات

الإثنين 28 يونيو 2021 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة.. وتمديدات وإفراجات



رام الله /سما/

 دخل خمسة أسرى، اليوم الاثنين، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم؛ الأسير موسى أحمد سالم سراحنة (50 عاماً)، من سكان محافظة القدس، الذي دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 28 /06 /2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 عاماً.

والأسير محمد عبد الكريم حسن زواهرة (48 عاماً)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الـ20 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 28 /06 /2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

وكذلك، الأسير محمد باجس حسن الرجبي (43 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الـ20 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 28 /06 /2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير عرفات محمد عبد الحميد زير (39 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه التاسع عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 28 /06 /2003، وهو محكوم بالسجن 35 عاماً.

كا دخل الأسير ليلي أيوب أبو رجيلة (43 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، عامه السادس عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 28 /06 /2006، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 3 أعوام.

من جهة أخرى، مددت محاكم الاحتلال العسكريةاليوم، اعتقال الأسير رامز سمير أبو عبيد من مدينة جنين حتى تاريخ 11 /8 /2021، والأسير مالك طالب حمور من جنين لمدة يومين إضافيين لاستكمال التحقيق معه في الجلمة، والشقيقين عمار ومراد الحمور من جنين لمدة يومين لاستكمال التحقيق معهم فى مركز الجلمة، والأسير عبد إياد الهدرة من بلده الطور بالقدس حتى يوم الخميس القادم، والأسير طارق محمد الأعرج من طولكرم الى تاريخ 11 /8 /2021، والاسير الجريح محمد أنور محمد عرندة من بلدة عينبوس في نابلس، لثمانية أيام بذريعة استكمال التحقيق معه، علماً أنه اعتقل قبل ثلاثة أيام وهو محتجز حالياً داخل مشفى “بلنسون”، والقاصرين أحمد أشرف أبو سبيتان، وأدم سامي أبو الهوى من بلدة الطور حتى يوم الإثنين القبل، علماً أنهما معتقلان منذ 4 أشهر ونصف، والأسرى المقدسيين محمد سعيدة ومجد غراب وحسام سعيدة ومحمد الزعتري حتى تاريخ 15 /7 /2021، علماًأنهم اعتقلو بداية شهر رمضان خلال أحداث هبة القدس وجميعهم من سكان حي واد الجوز.

وأفرج الاحتلال عن الشاب نسيم أمارة من بلدة كفركنا بالداخل بعد اعتقال استمر لمدة شهر، والأسير محمد أبو خليل من بلدة حزما بعد اعتقال إداري استمر 6 أشهر، والأسرى اسماعيل فؤاد الشامصطي، ومحمد خالد دبوس، وحسني جميل الخواجا من بلدة نعلين، والشابين المقدسيين مختار قراعين ومحمد أبو قلبين من بلدة سلوان في القدس بعد اعتقال استمر 6 أيام.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #تمديد اعتقال

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